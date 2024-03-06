粉紅豬、鬥牛犬化身兒童節蛋糕！85℃限時再抽農場套票

兒童節即將來臨，85℃推出四款動物造型的兒童節蛋糕，有可愛的大眼蛙、圓滾滾的粉紅豬和法國鬥牛犬，3/7到4/7，85 Cafe APP註冊會員只要買任一款兒童節新品蛋糕，結帳時報會員電話，即可自動抽三隻小豬觀光農場套票（門票+DIY體驗）共20名，每位中獎者可獲得4張套票。

85℃今年的兒童節蛋糕，有兩款6吋蛋糕售價皆為500元，「芋見汪汪」上面有隻可愛法鬥犬正在伸懶腰，內餡使用的香芋慕斯、進口動物性鮮奶油及法國BOIRON椰奶果泥，香草白巧克力慕斯加入頂級比利時巧克力；另一款「大眼蛙蛙」則是綠色小青蛙坐在荷葉上使勁微笑，內餡是草莓慕斯酸，還有小朋友喜歡的牛奶布蕾。

另外兩款切片蛋糕，「可愛豬豬」售價62元，圓滾滾胖嘟嘟的粉紅豬豬露出無辜呆萌的眼神，使用香草戚風蛋糕與草莓覆盆子慕斯、法國BOIRON保虹草莓果泥，再夾入酸甜櫻桃餡，撒上草莓巧克力粉，口感酸甜；「甜蜜小犬」售價60元，巧克力戚風蛋糕與巧克力慕斯，使用頂級比利時巧克力及西班牙鹽之花，苦甜滋味完美平衡，熱帶布蕾片加入法國BOIRON保虹百香果果泥，上面還趴著一隻可愛的小法鬥，超級卡哇伊！

3/7至4/7期間，85 Cafe APP註冊員只要購買任何一款兒童節新品蛋糕，結帳時報會員電話，即可自動參加抽獎，每人可獲得四張三隻小豬觀光農場套票（門票+小豬撲滿DIY上色體驗，價值1,120元），每消費一筆即可獲得一次抽獎機會。