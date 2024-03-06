快訊

飛機繞到沒油、單日12架轉降 一線人員看桃機歲修之亂

熊本廠為台積帶來哪些前景？張忠謀預見全球半導體2趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉紅豬、鬥牛犬化身兒童節蛋糕！85℃限時再抽農場套票

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
85℃推出四款動物造型的兒童節蛋糕，有可愛的大眼蛙、圓滾滾的粉紅豬和法國鬥牛犬。圖/85℃提供
85℃推出四款動物造型的兒童節蛋糕，有可愛的大眼蛙、圓滾滾的粉紅豬和法國鬥牛犬。圖/85℃提供

兒童節即將來臨，85℃推出四款動物造型的兒童節蛋糕，有可愛的大眼蛙、圓滾滾的粉紅豬和法國鬥牛犬，3/7到4/7，85 Cafe APP註冊會員只要買任一款兒童節新品蛋糕，結帳時報會員電話，即可自動抽三隻小豬觀光農場套票（門票+DIY體驗）共20名，每位中獎者可獲得4張套票。

85℃今年的兒童節蛋糕，有兩款6吋蛋糕售價皆為500元，「芋見汪汪」上面有隻可愛法鬥犬正在伸懶腰，內餡使用的香芋慕斯、進口動物性鮮奶油及法國BOIRON椰奶果泥，香草白巧克力慕斯加入頂級比利時巧克力；另一款「大眼蛙蛙」則是綠色小青蛙坐在荷葉上使勁微笑，內餡是草莓慕斯酸，還有小朋友喜歡的牛奶布蕾。

另外兩款切片蛋糕，「可愛豬豬」售價62元，圓滾滾胖嘟嘟的粉紅豬豬露出無辜呆萌的眼神，使用香草戚風蛋糕與草莓覆盆子慕斯、法國BOIRON保虹草莓果泥，再夾入酸甜櫻桃餡，撒上草莓巧克力粉，口感酸甜；「甜蜜小犬」售價60元，巧克力戚風蛋糕與巧克力慕斯，使用頂級比利時巧克力及西班牙鹽之花，苦甜滋味完美平衡，熱帶布蕾片加入法國BOIRON保虹百香果果泥，上面還趴著一隻可愛的小法鬥，超級卡哇伊！

3/7至4/7期間，85 Cafe APP註冊員只要購買任何一款兒童節新品蛋糕，結帳時報會員電話，即可自動參加抽獎，每人可獲得四張三隻小豬觀光農場套票（門票+小豬撲滿DIY上色體驗，價值1,120元），每消費一筆即可獲得一次抽獎機會。

延伸閱讀

五一勞動節比照兒童節全國休假 人事長表態支持

女抱怨男友「沒回送金鍊」當生日禮物 網吐嘈：想以小搏大？

北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 9件草莓5件不合格

動不動一直想尿尿！ 醫揪「4大兇手」超錯愕：愛吃蛋糕、巧克力中了

相關新聞

身份證有03589任一數字注意！台南遠東對號入住省萬元

台南遠東香格里拉3月23日迎接15周年慶，首波推出「對號入住85折」住房專案， 3月1日至4月30日，凡有效身分證件或護...

探索海洋世界的藍色魅力！香奈兒春季彩妝展現大膽無畏

在香奈兒女士喜愛的元素中，海洋世界一直是靈感來源之一，其帶來的神秘藍色，在光線與不同狀態下，展現出神秘又大膽的多樣化藍色...

iOS 17.4更新來了！Apple Podcast逐字稿新功能造福創作者、好學聽眾

iOS 17.4現在已經可以在iPhone Xs 及以上的機型下載了！這次除了加入了新的表情符號，包括蕈類、鳳凰、萊姆、...

「土魠魚羹」是舶來品？ 台南美食基因測驗揭身世之謎！

台南美食享譽全國，從乾煎虱目魚、土魠魚羹到牛肉湯無人不知，但許多小吃竟有混血背景，甚至可能藏有17世紀大航海時代的基因。...

台灣最在地裸鑽雪莉Bar Swap大賽 台北Bar Pine松奪冠

台灣調酒界盛事裸鑽雪莉Bar Swap第三屆調酒大賽，日前在有著馥郁果香的苗栗橙香森林舉行總決賽，在充滿活力氣息的橘子園...

經典滑板鞋回歸街頭初心 復古結合潮流感再現黃金年代

曾在80年代後期到90年代，曾稱霸街頭，幾乎成為潮流代名詞的DC SHOES，本季回歸品牌初心，復刻經典熱銷滑板鞋款，並延伸出系列球衣、帽子和T恤，要讓消費者重溫「街潮」的黃金年代氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。