送禮不出錯就靠這密技 LINE禮物3月送禮給好友即可抽iPhone
慶祝國際婦女節與白色情人節，即日起至3月31日止，LINE禮物推出「那些我和閨密的大小事」活動，用戶送出1份禮物即有機會獲得iPhone、鑽石項鍊等好禮，同時推出「閨密香談室策展」，為用戶精選各大品牌在LINE禮物獨家推出的美妝保養、香氛禮盒與好友、閨密共享。此外，更為用戶設計剖析專屬閨密體質的趣味心理測驗「BFF基因檢測」，從曾經做過的瘋狂事來檢驗用戶是哪一類型的閨密。
即日起至3月31日止，LINE禮物推出的「閨密香談室」策展活動，針對站上熱門的「香香、美美、甜甜」商品，攜手與品牌夥伴合作推出LINE禮物限量獨家禮品，如雅詩蘭黛的專屬客製刻印護唇膏、乖乖乳與愛心鏡禮盒；韓國熱銷香氛品牌MUMĆHIT的身體髮香噴霧與護手霜禮盒；可淨化空間、令人療癒放鬆的玫瑰鹽礦擴香等精緻香氣好禮，與好姐妹共享幸福感受。透過LINE禮物送禮給好友，即可獲得1次好禮機會，單一LINE帳號最高可獲得5次，最高有機會獲得iPhone、鑽石項鍊。
LINE禮物也提供大家提高收到自己喜歡的禮物、送禮送到好友心坎裡的小祕技，只要看到喜歡的禮物，就在商品頁右下方點選愛心加入「願望清單」，當好友要送禮時，只要打開聊天室>點選左下角「+」裡面的「送禮物」>即可查看到你的願望清單，從清單裡直接挑選要送的禮物。
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