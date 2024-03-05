微風精品線上女神季 精品6折起、美妝保養3.8折起

為迎接3月8日國際婦女節，BREEZEONLINE微風精品線上即日起至3月12日「Love Yourself奢寵女神季」，推出國際精品6折起、美妝保養3.8折起外，下單結帳輸碼「BO13」可享13%折上加折優惠活動。

BREEZEONLINE微風精品線上，像是TOD’S、LOEWE、FERRAGAMO、alexanderwang、MICHAEL KORS、COACH、Bally、KATE SPADE、MINOSHIN等精品推出優惠，原先已有折扣的包款，下單結帳再輸入「BO13」還享折上折優惠。義大利國寶級珠寶DAMIANI針對會員加碼推出SPECIAL GIVEAWAY，即日起至3月17日只要於微風精品線上DAMIANI品牌館內單筆消費25萬元，就有機會入住「台北艾麗酒店-寰宇套房」一晚，限額兩名。

相比頂級珠寶，輕珠寶價格更為親民、設計風格提供了更多樣化的選擇，也適合日常配戴。今年時尚界「蝴蝶結」設計是一大焦點，像是日本風格的輕珠寶品牌me.luxe、SWAROVSKI、KATE SPADE等品牌也紛紛推出了以蝴蝶結為主題的耳環、戒指和項鍊，同時小動物系列、愛心、小花圖案和珍珠款式也受到了女性消費者的青睞。

此外，微風精品線上站內也有各大保養品牌，也推出跨品牌保養組合3.8折。另外，髮界頂級養護保養品牌KÉRASTASE巴黎卡詩、法國小眾香氛Serge Lutens蘆丹氏、彩妝品牌NARS、YSL、CLINIQUE等皆有優惠折扣，只要在Breeze Beauty消費，再享微風會員點數5倍送。

3月12日前，全館單筆消費滿3萬元再贈alexanderwang「鹽&胡椒罐套組」數量有限，贈完為止。