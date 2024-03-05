快訊

林百里也捨不得錯過！揭秘廣達超狂餐食 「佛跳牆」被封員工餐廳的最頂菜餚

衛福部取消掛號費天花板 督保盟轟無能：進入不能生病的年代

好天氣快沒了...冷氣團報到氣溫陡降 北部最冷時間曝光

微風精品線上女神季 精品6折起、美妝保養3.8折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
BREEZEONLINE微風精品線上即日起至3月12日「Love Yourself奢寵女神季」，推出國際精品6折起、美妝保養3.8折起。圖／微風提供
BREEZEONLINE微風精品線上即日起至3月12日「Love Yourself奢寵女神季」，推出國際精品6折起、美妝保養3.8折起。圖／微風提供

為迎接3月8日國際婦女節，BREEZEONLINE微風精品線上即日起至3月12日「Love Yourself奢寵女神季」，推出國際精品6折起、美妝保養3.8折起外，下單結帳輸碼「BO13」可享13%折上加折優惠活動。

BREEZEONLINE微風精品線上，像是TOD’S、LOEWE、FERRAGAMO、alexanderwang、MICHAEL KORS、COACH、Bally、KATE SPADE、MINOSHIN等精品推出優惠，原先已有折扣的包款，下單結帳再輸入「BO13」還享折上折優惠。義大利國寶級珠寶DAMIANI針對會員加碼推出SPECIAL GIVEAWAY，即日起至3月17日只要於微風精品線上DAMIANI品牌館內單筆消費25萬元，就有機會入住「台北艾麗酒店-寰宇套房」一晚，限額兩名。

相比頂級珠寶，輕珠寶價格更為親民、設計風格提供了更多樣化的選擇，也適合日常配戴。今年時尚界「蝴蝶結」設計是一大焦點，像是日本風格的輕珠寶品牌me.luxe、SWAROVSKI、KATE SPADE等品牌也紛紛推出了以蝴蝶結為主題的耳環、戒指和項鍊，同時小動物系列、愛心、小花圖案和珍珠款式也受到了女性消費者的青睞。

此外，微風精品線上站內也有各大保養品牌，也推出跨品牌保養組合3.8折。另外，髮界頂級養護保養品牌KÉRASTASE巴黎卡詩、法國小眾香氛Serge Lutens蘆丹氏、彩妝品牌NARS、YSL、CLINIQUE等皆有優惠折扣，只要在Breeze Beauty消費，再享微風會員點數5倍送。

3月12日前，全館單筆消費滿3萬元再贈alexanderwang「鹽&胡椒罐套組」數量有限，贈完為止。

LOEWE芥末黃棕櫚葉拼接小牛皮編織包，18,000元。圖／微風提供
LOEWE芥末黃棕櫚葉拼接小牛皮編織包，18,000元。圖／微風提供
TOD'S APA小型皮革肩背包，56,900元。圖／微風提供
TOD'S APA小型皮革肩背包，56,900元。圖／微風提供
Serge Lutens La Fille De Berlin柏林少女淡香精100ml國際航空版，原價7,000元，折扣價2,660元。圖／微風提供
Serge Lutens La Fille De Berlin柏林少女淡香精100ml國際航空版，原價7,000元，折扣價2,660元。圖／微風提供
CLINIQUE倩碧花漾腮紅雙入組國際航空版，原價1,840元，折扣價1,195元。圖／微風提供
CLINIQUE倩碧花漾腮紅雙入組國際航空版，原價1,840元，折扣價1,195元。圖／微風提供
Nach Bijoux法國手工青鳥環形針式耳環藍粉色原價3,280元，折扣價2,299元。圖／微風提供
Nach Bijoux法國手工青鳥環形針式耳環藍粉色原價3,280元，折扣價2,299元。圖／微風提供
LANCOME / Helena Rubinstein超未來植萃修護精華組原價18,100元，折扣價6,878元。圖／微風提供
LANCOME / Helena Rubinstein超未來植萃修護精華組原價18,100元，折扣價6,878元。圖／微風提供
ME30 Timeless ONLY ME珍珠項鍊8mm (金色) ，13,500元。圖／微風提供
ME30 Timeless ONLY ME珍珠項鍊8mm (金色) ，13,500元。圖／微風提供
KATE SPADE蝴蝶結針式耳環銀色原價1,990元，折扣價1,632元。圖／微風提供
KATE SPADE蝴蝶結針式耳環銀色原價1,990元，折扣價1,632元。圖／微風提供

品牌 微風 珠寶

延伸閱讀

買一送一、第2杯38元！ 七盞茶「女神系手搖」3/8、3/14限定優惠一次看

韓韶禧耍大牌？「派對上變臉大吼」不爽表情全被拍下　韓網兩極反應：讓人害怕

財富女神有新歡！王宥忻愛上這件事 前凸後翹曲線太強

風靡全球！女神必備美學創新英國頂級瑜珈輔具品牌

相關新聞

微風精品線上女神季 精品6折起、美妝保養3.8折起

為迎接3月8日國際婦女節，BREEZEONLINE微風精品線上即日起至3月12日「Love Yourself奢寵女神季」...

宏匯廣場力增會員數 愛馬仕、香奈兒四大精品包抽獎送

位於新莊副都心的宏匯廣場自2000年7月開幕後，三年多累計34萬名會員，當中會員消費占比高達7成。宏匯廣場今年重點發展項...

融合當代的古典主義？ dunhill 2024春夏返璞歸真

每到時裝周期間，各時尚品牌設計師總嘗試在結構、輪廓、材質上推陳出新，令人感到驚艷、奢華、顛覆想像的戲劇效果。然而英倫老牌...

日本超市LOPIA來勢洶洶 中和環球首月業績破千萬 6月開進新莊宏匯

台灣人有多愛日本？根據觀光署統計2023年國人最頻繁出國的目的地就是日本，加上對日本美食好感度與接受度高，看好日本餐飲在...

Dior進駐東區新地標 新光三越Diamond Towers限定開幕

法國精品品牌Dior自即日起至5月1日止台北東區商圈全新地標新光三越Diamond Towers百貨一館1樓開設期間限定...

星粉注意！春日限定「櫻花草莓風味拿鐵」 在家想喝就喝

屬於春天的咖啡，是何種滋味？優雅櫻花香、清新草莓甜的「櫻花草莓風味拿鐵」出列。今年春天，雀巢（Nestlé）攜手星巴克（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。