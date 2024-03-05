日本超市LOPIA來勢洶洶 中和環球首月業績破千萬 6月開進新莊宏匯

台灣人有多愛日本？根據觀光署統計2023年國人最頻繁出國的目的地就是日本，加上對日本美食好感度與接受度高，看好日本餐飲在台商機，今年就有多支日系餐飲品牌即將登台。而日本超市LOPIA跨海來台也催出好口碑，今年更計畫大舉展店10家以上，繼首店台中LaLaport後，接著展店桃園JC PARK，今年雙北首店進駐環球購物中心中和店2月1日開幕，110坪的營業空間一個月就繳出業績破千萬的好成績，緊接著6月進駐新莊宏匯廣場開出270坪店型，而其他新北社區型百貨，也都有在接洽。

LOPIA在台處於積極展店狀態，展店地點鎖定當地有一定規模人口數的社區據點，甚至當地最好已經有先發的超市、量販店進駐，代表當地已是消費人口穩定的成熟社區，LOPIA就不用再解鎖、開發市場，以商品供給差異化切入市場。加上以肉品專賣店起家的LOPIA，肉類品項更是強項，從日本和牛、豬肉、雞肉到漢堡排、自製香腸、手工火腿等品項多元，還有生魚片、壽司專區滿足台灣人的口味需求，品項豐富的外帶熟食區，包括便當、現烤披薩、怪獸漢堡、各式炸物、現烤全雞等數十種品項，都讓它深受上班族客層與小家庭的喜愛，也為國內現有的超市型態帶來新刺激。

宏匯廣場執行董事柯愫吟指出，LOPIA熟食品項非常多是其強項，還有座位區讓客人購買後即可坐下來享用、即食性也強，對忙碌的上班族家庭、小家庭來說，買了即可享用的餐點非常方便。

宏匯廣場開幕以來即以多樣化的美食餐飲為招牌，至今餐飲佔比達4成，除了將有LOPIA進駐外，4月也將有海鮮丼飯為招牌的魚君進駐。柯愫吟表示，目前各大百貨持續成長的業種就是精品、餐飲，餐飲佔比持續走高，是目前百貨現狀。