擁抱巨型泡泡！盤點香港今春7大藝文打卡熱點

今年春天的香港特別熱鬧，共有7大藝文好去處，從teamLab發光裝置藝術，到載譽歸來的巴塞爾藝術展香港展會，旅客將可盡情沉浸在維多利亞港兩岸的濃厚藝術氛圍當中，領略亞洲藝術之都的無限魅力。

1.藝術@維港2024：「teamLab: 光漣」

極具開創性的光影展覽「teamLab: 光漣」，是幻彩藝術之旅不容錯過的一站。香港康文署的藝術@維港2024（3月25日至6月2日）將於中環段海濱長廊展示數百個發光蛋狀藝術裝置，裝置更會隨著觀眾的互動而變換顏色和音效，帶來沉浸式的夢幻新體驗。

2.西九家 FUN 藝術節：「抱泡瞬間」

西九家 FUN 藝術節（3月16日至4月7日）將於西九文化區的海濱草坪展出「抱泡瞬間」大型藝術作品，以巨型吹氣泡泡裝置，為藝術愛好者延續藝意滿載的夜晚，人們可以隨意穿梭於泡泡之中，發揮創意拍攝留影，盡現童心。

3.ComplexCon 香港

動感十足的潮流、藝術暨音樂節ComplexCon 香港，將於3月22至24日首度登陸香港，活動集結世界最具影響力的品牌與藝術家，帶來時裝、球鞋、藝術、美食、音樂及創作靈感等全方位體驗，絕對是流行文化發燒友不能錯過的城中盛事。

4.巴塞爾藝術展香港展會

作為藝術季的中流砥柱，「巴塞爾藝術展香港展會」絕對是重頭戲。此頂尖藝術展覽將於3月28至30日在香港會議展覽中心舉行，帶來超過240間世界級藝廊的傑作以及16項大型藝術裝置。

5.Art Central

萬眾期待的Art Central （3月28至31日，貴賓預覽日為3月27日）自2019年重返中環海濱，再度呈獻由先鋒畫廊帶來的前衛當代藝術品。全新藝廊專區「Neo」可一次性領略藝術與維港之美。

6.香港故宮文化博物館及M+

來到維港海濱最受文化愛好者熱捧的西九文化區，建議可先到香港故宮文化博物館欣賞「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」（展期至4月11日），然後再到 M+ 一睹引人入勝的「黑白：攝影敘事」黑白攝影展覽（展期由3月16日開始）。

7.香港藝術館

位於尖沙咀海傍的香港藝術館，至今已逾60年歷史，藏品超過18,800件。藝術館於2019年完成翻新及擴建，不僅展覽空間大增，亦將藝術品、觀展體驗及室內外環境巧妙連結，沉浸式的體驗讓人輕鬆感受藝術。館內每層設有全玻璃幕牆走廊，觀眾在欣賞藏品的同時，也能飽覽維多利亞港天際線風光。