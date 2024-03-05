7-ELEVEN支持在地好農！產地直送「山丘藍」新鮮藍莓搶先於「i划算」平台開賣

7-ELEVEN長期支持在地農業，自2023年起成為首家與本土藍莓品牌「山丘藍」獨家合作的零售通路，今年起更整合統一企業集團資源攜手家樂福、Mia C’bon、聖德科斯等通路共同販售「山丘藍」的新鮮藍莓，7-ELEVEN搶先自2月26日起串聯逾6,800間門市的「i划算」平台上市，6盒組（每盒100g）售價909元，首批商品已熱銷一空、預計3月中旬到貨。7-ELEVEN與供應商、關係企業協力提供更多友善土地的優質商品選擇，邀請全民到7-ELEVEN、家樂福、Mia C'bon、聖德科斯實踐綠色消費，從日常生活中減少碳足跡。

去年2月7-ELEVEN獨家引進在地新鮮藍莓於全台門市販售，由「山丘藍」與台大團隊產學技術獨家合作，耗時多年研究培育的「本土藍莓」，從海外引進獨家品種、栽種方式、生物防治、採收細節到新鮮配送，在嘉義阿里山下搭建全台最大的藍莓種植基地。「山丘藍」堅持使用符合規範的科學病蟲害防治，並通過第三方的重金屬、農藥殘留等檢驗，獨步全球的「藍莓雲端溯源履歷」可即時查詢藍莓的生長環節及農場田間管理紀錄，商品從產地直送，鮮度與風味絕佳，讓消費者可以品嚐到「最短碳足跡」的新鮮藍莓，每一口都能安心享用。