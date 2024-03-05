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7-ELEVEN×日本超夯肖像「時髦的安吉小姐」聯名初登場！18款春日系商品全台獨家首賣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN今年開春領先全通路，首度攜手日本人氣肖像「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年開春領先全通路，首度攜手日本人氣肖像「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供

貓控們準備手刀搶買！7-ELEVEN掌握時下潮流話題，持續與各方深化聯名策略，看好近年來「貓系肖像」成為高討論話題，今年開春領先全通路，首度攜手日本超人氣肖像「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，包括門市直接購買、預購等，預計再掀起一股喵星人討論熱潮。

7-ELEVEN自2020年起首次以風格選物模式，攜手日本京都印花設計品牌SOU・SOU推出Good Choices全新商品提案，至今已開發逾百款實用商品。據內部統計，最受消費者喜愛的包含包包、餐具以及3C等類別，每檔皆可創造破千萬業績，成為超商用品類中的銷售黑馬。

看好聯名商機正夯，7-ELEVEN繼「SOU・SOU×Good Choices」之後再度推出全新用品提案，獨家與在社群軟體SNS擁有逾10萬粉絲的新興日本超人氣肖像「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」合作，藉由授權圖素，以「春遊野餐」、「實用包袋」、「傘具／3C」三大主軸開發馬克杯、圓盤、保冰杯、筆電包、鳥籠傘等多項商品，最低49元起就可帶回家。

「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」Angie是一隻擁有特殊雙瞳的白貓，傲嬌又優雅的形象在日本迅速竄紅，在當地與不少百貨公司異業結合推出快閃店，日前發布貼圖便迅速突破萬次下載量，此次7-ELEVEN與日方合作獨家開發多款商品，迎接春天到來，包括外出野餐、露營必備的「時髦的安吉小姐餐盤」、「時髦的安吉小姐手提保溫保冰兩用杯（預購）」、「時髦的安吉小姐鳥籠直傘－粉櫻」，其中手提保溫保冰兩用杯採用療癒粉藍色搭配便利手把，透明鳥籠直傘於傘面印製經典圖素，外出攜帶成為隨身時尚配件。

針對上班族，7-ELEVEN此次也推出2款兩用電腦包（預購）、可微波陶瓷碗（預購）、簡約帆布手提袋、口袋行動電源（預購）等實用小物。黑白兩款簡約帆布手提袋搭配安吉小姐酷帥表情，袋中附有小內袋與時尚銀扣，成為外出午餐時的最佳實用搭配。

為歡慶安吉小姐初登場，消費者自3月6日至5月6日活動期間購買安吉小姐周邊商品登錄消費發票，就有機會抽中鑰匙圈、20吋行李箱、輕巧化妝箱等限定非賣品好禮。（活動網址: https://angielc.tw/）

7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐手提保溫保冰兩用杯」3月8日上午11點起預購獨家開賣，售價780元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐手提保溫保冰兩用杯」3月8日上午11點起預購獨家開賣，售價780元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年開春領先全通路，首度攜手日本人氣肖像「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年開春領先全通路，首度攜手日本人氣肖像「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐收納化妝包」共有紅、米白兩款，4月17日開賣，每款售價249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐收納化妝包」共有紅、米白兩款，4月17日開賣，每款售價249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐陶磁窄口馬克杯」3月8日上午11點起預購獨家開賣，售價379元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐陶磁窄口馬克杯」3月8日上午11點起預購獨家開賣，售價379元。圖／7-ELEVEN提供
「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」Angie是一隻擁有特殊雙瞳的白貓，迎接春天到來，7-ELEVEN與日方合作獨家開發多款商品。圖／7-ELEVEN提供
「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」Angie是一隻擁有特殊雙瞳的白貓，迎接春天到來，7-ELEVEN與日方合作獨家開發多款商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐簡約帆布手提袋」共有黑、白兩款，每款售價249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐簡約帆布手提袋」共有黑、白兩款，每款售價249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐餐盤」共有花月、紅月兩款，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐餐盤」共有花月、紅月兩款，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐鳥籠直傘－粉櫻」售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐鳥籠直傘－粉櫻」售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐自動折傘」共有霧雨、春曉兩款，4月17日開賣，每款售價499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐自動折傘」共有霧雨、春曉兩款，4月17日開賣，每款售價499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐可微波陶磁碗」共有黃、白兩款，3月8日上午11點起預購獨家開賣預購，每款售價349元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐可微波陶磁碗」共有黃、白兩款，3月8日上午11點起預購獨家開賣預購，每款售價349元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐兩用電腦包」共有牛仔藍、米白兩款，3月8日上午11點預購獨家開賣，每款售價749元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐兩用電腦包」共有牛仔藍、米白兩款，3月8日上午11點預購獨家開賣，每款售價749元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐自動折傘」共有霧雨、春曉兩款，4月17日開賣，每款售價499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」獨家開發逾18款商品，「時髦的安吉小姐自動折傘」共有霧雨、春曉兩款，4月17日開賣，每款售價499元。圖／7-ELEVEN提供

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