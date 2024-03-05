五感沈浸的LV體驗！曼谷全新地標LV The Place Bangkok
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在泰國曼谷的蓋頌阿瑪琳（Gaysorn Amarin）商場，嶄新的全方位展現的文化概念，使用兩個樓層的轉角位置，打造融合精品店、咖啡廳、高級餐廳和展覽的多元空間「LV The Place Bangkok」，讓造訪者能完全沈浸在路易威登的世界中。
●全新展覽《Visionary Journeys》
在 LV The Place Bangkok 的一樓舉辦的全新展覽《Visionary Journeys》，由全球知名建築事務所OMA的合夥人重松象平（Shohei Shigematsu）設計場景體驗，探索品牌的歷史傳承，可透過線上預約參觀。展覽以將96只行李箱組裝成一條隧道的「Trunkscape」為開端，接著進入Origins起源展區，360度全方位展示品牌典藏的文件和物品，詳細介紹早期的靈感和設計。
下一個展間以 Iconic Bags 經典包款為主題，展出包括Alma、Keepall、Speedy、Noé和Petite Malle五個品牌經典包款，以及在歷任品牌女裝與男裝藝術總監，包括Marc Jacobs、Kim Jones、Nicolas Ghesquière、Virgil Abloh和Pharrell Williams的手中如何不斷與時俱進。
倒數第二個展間名為Collaboration合作，深入探討了產生時尚史上最受歡迎、最令人難忘的包款在藝術家合作關係，包括史蒂芬斯普勞斯（Stephen Sprouse）、理查普林斯（Richard Prince）、村上隆（Takashi Murakami）或草間彌生（Yayoi Kusama）重新構思的七件原創作品。最後，Souvenirs展間販售許多值得收藏的紀念品。
●路易威登咖啡廳與Gaggan at Louis Vuitton餐廳
位於一樓的Le Café Louis Vuitton，以綠意盎然的植物結合Monogram鑲木拼花地板和經典Objets Nomades家具打造空間，販售多種口味的蛋糕、甜塔、百匯和冰淇淋三明治等高點，每種口味均放上路易威登代表性裝飾。必嚐甜點包括包括巧克力和焦糖口味的Star Blossom Cake、開心果和橙花口味的Monogram Cake，以及以泰國當地甜點為靈感的Mango Sticky Rice Fizz冰飲。
精品店則特別推出全球獨家限定商品：五個顏色的Alma Nano Rainbow貝殼包、四個顏色的2024早春系列女款T恤，以及獨特配色的LV Trainer Upcycling男款運動鞋。店內還提供個人專屬燙印服務，印上專為開幕活動設計的「Nong（泰語中弟弟妹妹的意思） Vivienne」圖案。
由印度名廚加甘阿南德（Gaggan Anand）為路易威登在南亞地區開設的首家餐廳「Gaggan at Louis Vuitton」位於LV The Place Bangkok二樓，供應午餐和晚餐。餐廳牆面上點綴著由Draga & Aurel設計的樹脂結構裝飾品、Monogram Flower圖案燈具和流蘇窗簾襯托大理石餐桌，店內陳列泰國本地和國際藝術家的作品，整體概念展現出曼谷的活力和跨文化的魅力。獨家時令菜單以五個「S」開頭字母的英文單字──Sweet甜、Sour酸、Salty鹹、Spicy辣以及Surprise驚喜為基礎，私人包廂還能欣賞料理的創作過程。
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