五感沈浸的LV體驗！曼谷全新地標LV The Place Bangkok

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在泰國曼谷的蓋頌阿瑪琳（Gaysorn Amarin）商場，嶄新的全方位展現的文化概念，使用兩個樓層的轉角位置，打造融合精品店、咖啡廳、高級餐廳和展覽的多元空間「LV The Place Bangkok」，讓造訪者能完全沈浸在路易威登的世界中。

●全新展覽《Visionary Journeys》

在 LV The Place Bangkok 的一樓舉辦的全新展覽《Visionary Journeys》，由全球知名建築事務所OMA的合夥人重松象平（Shohei Shigematsu）設計場景體驗，探索品牌的歷史傳承，可透過線上預約參觀。展覽以將96只行李箱組裝成一條隧道的「Trunkscape」為開端，接著進入Origins起源展區，360度全方位展示品牌典藏的文件和物品，詳細介紹早期的靈感和設計。

下一個展間以 Iconic Bags 經典包款為主題，展出包括Alma、Keepall、Speedy、Noé和Petite Malle五個品牌經典包款，以及在歷任品牌女裝與男裝藝術總監，包括Marc Jacobs、Kim Jones、Nicolas Ghesquière、Virgil Abloh和Pharrell Williams的手中如何不斷與時俱進。

倒數第二個展間名為Collaboration合作，深入探討了產生時尚史上最受歡迎、最令人難忘的包款在藝術家合作關係，包括史蒂芬斯普勞斯（Stephen Sprouse）、理查普林斯（Richard Prince）、村上隆（Takashi Murakami）或草間彌生（Yayoi Kusama）重新構思的七件原創作品。最後，Souvenirs展間販售許多值得收藏的紀念品。

●路易威登咖啡廳與Gaggan at Louis Vuitton餐廳

位於一樓的Le Café Louis Vuitton，以綠意盎然的植物結合Monogram鑲木拼花地板和經典Objets Nomades家具打造空間，販售多種口味的蛋糕、甜塔、百匯和冰淇淋三明治等高點，每種口味均放上路易威登代表性裝飾。必嚐甜點包括包括巧克力和焦糖口味的Star Blossom Cake、開心果和橙花口味的Monogram Cake，以及以泰國當地甜點為靈感的Mango Sticky Rice Fizz冰飲。

精品店則特別推出全球獨家限定商品：五個顏色的Alma Nano Rainbow貝殼包、四個顏色的2024早春系列女款T恤，以及獨特配色的LV Trainer Upcycling男款運動鞋。店內還提供個人專屬燙印服務，印上專為開幕活動設計的「Nong（泰語中弟弟妹妹的意思） Vivienne」圖案。