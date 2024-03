五感沈浸的LV體驗！曼谷全新地標LV The Place Bangkok

路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)在泰國曼谷的蓋頌阿瑪琳(Gaysorn Amarin)商場,嶄新的全方位展現的文化概念,使用兩個樓層的轉角位置,打造融合精品店、咖啡廳、高級餐廳和展覽的多元空間「LV The Place Bangkok」,讓造訪者能完全沈浸在路易威登的世界中。

●全新展覽《Visionary Journeys》

在 LV The Place Bangkok 的一樓舉辦的全新展覽《Visionary Journeys》,由全球知名建築事務所OMA的合夥人重松象平(Shohei Shigematsu)設計場景體驗,探索品牌的歷史傳承,可透過線上預約參觀。展覽以將96只行李箱組裝成一條隧道的「Trunkscape」為開端,接著進入Origins起源展區,360度全方位展示品牌典藏的文件和物品,詳細介紹早期的靈感和設計。

下一個展間以 Iconic Bags 經典包款為主題,展出包括Alma、Keepall、Speedy、Noé和Petite Malle五個品牌經典包款,以及在歷任品牌女裝與男裝藝術總監,包括Marc Jacobs、Kim Jones、Nicolas Ghesquière、Virgil Abloh和Pharrell Williams的手中如何不斷與時俱進。

倒數第二個展間名為Collaboration合作,深入探討了產生時尚史上最受歡迎、最令人難忘的包款在藝術家合作關係,包括史蒂芬斯普勞斯(Stephen Sprouse)、理查普林斯(Richard Prince)、村上隆(Takashi Murakami)或草間彌生(Yayoi Kusama)重新構思的七件原創作品。最後,Souvenirs展間販售許多值得收藏的紀念品。

●路易威登咖啡廳與Gaggan at Louis Vuitton餐廳

位於一樓的Le Café Louis Vuitton,以綠意盎然的植物結合Monogram鑲木拼花地板和經典Objets Nomades家具打造空間,販售多種口味的蛋糕、甜塔、百匯和冰淇淋三明治等高點,每種口味均放上路易威登代表性裝飾。必嚐甜點包括包括巧克力和焦糖口味的Star Blossom Cake、開心果和橙花口味的Monogram Cake,以及以泰國當地甜點為靈感的Mango Sticky Rice Fizz冰飲。

精品店則特別推出全球獨家限定商品:五個顏色的Alma Nano Rainbow貝殼包、四個顏色的2024早春系列女款T恤,以及獨特配色的LV Trainer Upcycling男款運動鞋。店內還提供個人專屬燙印服務,印上專為開幕活動設計的「Nong(泰語中弟弟妹妹的意思) Vivienne」圖案。