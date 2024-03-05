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五感沈浸的LV體驗！曼谷全新地標LV The Place Bangkok

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Le Café Louis Vuitton使用品牌的餐具瓷器。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton使用品牌的餐具瓷器。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在泰國曼谷的蓋頌阿瑪琳（Gaysorn Amarin）商場，嶄新的全方位展現的文化概念，使用兩個樓層的轉角位置，打造融合精品店、咖啡廳、高級餐廳和展覽的多元空間「LV The Place Bangkok」，讓造訪者能完全沈浸在路易威登的世界中。

●全新展覽《Visionary Journeys》

在 LV The Place Bangkok 的一樓舉辦的全新展覽《Visionary Journeys》，由全球知名建築事務所OMA的合夥人重松象平（Shohei Shigematsu）設計場景體驗，探索品牌的歷史傳承，可透過線上預約參觀。展覽以將96只行李箱組裝成一條隧道的「Trunkscape」為開端，接著進入Origins起源展區，360度全方位展示品牌典藏的文件和物品，詳細介紹早期的靈感和設計。

下一個展間以 Iconic Bags 經典包款為主題，展出包括Alma、Keepall、Speedy、Noé和Petite Malle五個品牌經典包款，以及在歷任品牌女裝與男裝藝術總監，包括Marc Jacobs、Kim Jones、Nicolas Ghesquière、Virgil Abloh和Pharrell Williams的手中如何不斷與時俱進。

倒數第二個展間名為Collaboration合作，深入探討了產生時尚史上最受歡迎、最令人難忘的包款在藝術家合作關係，包括史蒂芬斯普勞斯（Stephen Sprouse）、理查普林斯（Richard Prince）、村上隆（Takashi Murakami）或草間彌生（Yayoi Kusama）重新構思的七件原創作品。最後，Souvenirs展間販售許多值得收藏的紀念品。

●路易威登咖啡廳與Gaggan at Louis Vuitton餐廳

位於一樓的Le Café Louis Vuitton，以綠意盎然的植物結合Monogram鑲木拼花地板和經典Objets Nomades家具打造空間，販售多種口味的蛋糕、甜塔、百匯和冰淇淋三明治等高點，每種口味均放上路易威登代表性裝飾。必嚐甜點包括包括巧克力和焦糖口味的Star Blossom Cake、開心果和橙花口味的Monogram Cake，以及以泰國當地甜點為靈感的Mango Sticky Rice Fizz冰飲。

精品店則特別推出全球獨家限定商品：五個顏色的Alma Nano Rainbow貝殼包、四個顏色的2024早春系列女款T恤，以及獨特配色的LV Trainer Upcycling男款運動鞋。店內還提供個人專屬燙印服務，印上專為開幕活動設計的「Nong（泰語中弟弟妹妹的意思） Vivienne」圖案。

由印度名廚加甘阿南德（Gaggan Anand）為路易威登在南亞地區開設的首家餐廳「Gaggan at Louis Vuitton」位於LV The Place Bangkok二樓，供應午餐和晚餐。餐廳牆面上點綴著由Draga & Aurel設計的樹脂結構裝飾品、Monogram Flower圖案燈具和流蘇窗簾襯托大理石餐桌，店內陳列泰國本地和國際藝術家的作品，整體概念展現出曼谷的活力和跨文化的魅力。獨家時令菜單以五個「S」開頭字母的英文單字──Sweet甜、Sour酸、Salty鹹、Spicy辣以及Surprise驚喜為基礎，私人包廂還能欣賞料理的創作過程。

全新《Visionary Journeys》展覽由OMA的合夥人重松象平設計場景體驗。圖／路易威登提供
全新《Visionary Journeys》展覽由OMA的合夥人重松象平設計場景體驗。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton一隅。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton一隅。圖／路易威登提供
《Visionary Journeys》展覽Iconic Bags經典包款展間以9個透明的壓克力氣泡展示21只包與2款成衣造型。圖／路易威登提供
《Visionary Journeys》展覽Iconic Bags經典包款展間以9個透明的壓克力氣泡展示21只包與2款成衣造型。圖／路易威登提供
「LV The Place Bangkok」外觀。圖／路易威登提供
「LV The Place Bangkok」外觀。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton販售的糕點。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton販售的糕點。圖／路易威登提供
《Visionary Journeys》展覽位在LV The Place Bangkok的一樓。圖／路易威登提供
《Visionary Journeys》展覽位在LV The Place Bangkok的一樓。圖／路易威登提供
休憩空間一隅。圖／路易威登提供
休憩空間一隅。圖／路易威登提供
「LV The Place Bangkok」外觀。圖／路易威登提供
「LV The Place Bangkok」外觀。圖／路易威登提供
《Visionary Journeys》展覽Collaboration合作展間，展出品牌與史蒂芬斯普勞斯等藝術家合作時重新構思的七件原創作品。圖／路易威登提供
《Visionary Journeys》展覽Collaboration合作展間，展出品牌與史蒂芬斯普勞斯等藝術家合作時重新構思的七件原創作品。圖／路易威登提供
LV The Place Bangkok全新展覽《Visionary Journeys》。圖／路易威登提供
LV The Place Bangkok全新展覽《Visionary Journeys》。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton一隅。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton一隅。圖／路易威登提供
LV The Place Bangkok精品店。圖／路易威登提供
LV The Place Bangkok精品店。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton使用品牌的餐具瓷器。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton使用品牌的餐具瓷器。圖／路易威登提供
LV The Place Bangkok精品店。圖／路易威登提供
LV The Place Bangkok精品店。圖／路易威登提供
全新《Visionary Journeys》展覽由OMA的合夥人重松象平設計場景體驗。圖／路易威登提供
全新《Visionary Journeys》展覽由OMA的合夥人重松象平設計場景體驗。圖／路易威登提供
休憩空間一隅。圖／路易威登提供
休憩空間一隅。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton販售的糕點。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton販售的糕點。圖／路易威登提供

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