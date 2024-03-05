泰國熱持續延燒！GUCCI最新品牌大使火熱上位

亞洲的星勢力近年已然從韓國逐漸「延燒」到泰國，無分男女，有越來越多的泰星成為巴黎、米蘭時裝秀的座上嘉賓，最新消息是：GUCCI龐大的品牌好友中，又有全新男國泰星成為家族成員。

常為粉絲暱稱為「Gulf」的泰國男星Kanawut Traipipattanapong，從2020年以來已頻繁與GUCCI合作，並出現在GUCCI的不同活動、發表中。不僅2024、2023年的GUCCI Ancora大秀上即可發現Gulf出席的身影，此外他也在個人instagram頻繁曬出運用GUCCI單品、包款、鞋履的穿搭造型，無論穿著長袖毛衣在帆船甲板上的愜意，又或牛仔褲搭配樂福鞋坐在地上的隨性，都讓人感覺他精巧捕捉到GUCCI的義式生活風情與享樂態度，難怪站上了時尚C位。