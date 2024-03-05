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泰國熱持續延燒！GUCCI最新品牌大使火熱上位
亞洲的星勢力近年已然從韓國逐漸「延燒」到泰國，無分男女，有越來越多的泰星成為巴黎、米蘭時裝秀的座上嘉賓，最新消息是：GUCCI龐大的品牌好友中，又有全新男國泰星成為家族成員。
常為粉絲暱稱為「Gulf」的泰國男星Kanawut Traipipattanapong，從2020年以來已頻繁與GUCCI合作，並出現在GUCCI的不同活動、發表中。不僅2024、2023年的GUCCI Ancora大秀上即可發現Gulf出席的身影，此外他也在個人instagram頻繁曬出運用GUCCI單品、包款、鞋履的穿搭造型，無論穿著長袖毛衣在帆船甲板上的愜意，又或牛仔褲搭配樂福鞋坐在地上的隨性，都讓人感覺他精巧捕捉到GUCCI的義式生活風情與享樂態度，難怪站上了時尚C位。
Kanawut Traipipattanapong為此則表示，很榮幸能展開合作，成為GUCCI品牌大使不僅是其里程碑，也展現他深刻認同GUCCI在時尚圈所代表的意義與價值；值得一提的是，在此之前，泰國女演員Davika Hoorne則是在去年10月加入GUCCI成為第一位的泰國品牌大使，以相近不到半年的頻率火速有了Kanawut Traipipattanapong這位「同鄉」，2024年底前會否出現第三位來自泰國的GUCCI品牌大使，甚至結成時尚「泰國幫」？且讓人拭目以待。
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