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「鳥貴族」登台連開3間店！首店在台北、明年去台中

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「鳥貴族」為日本知名平價居酒屋，預計將於今年登台開設分店。圖／擷取自鳥貴族/YAKITORIYA TORIKIZOKU粉絲頁
「鳥貴族」為日本知名平價居酒屋，預計將於今年登台開設分店。圖／擷取自鳥貴族/YAKITORIYA TORIKIZOKU粉絲頁

粉絲們再等等！大成集團與日本鳥貴族集團近日完成簽約，正式宣告「鳥貴族」今年將正式登台。首間店將於第三季於台北精華商圈登場，估計全年開出3間店，並預計2025進軍台中。

創立近40年的鳥貴族，乃是日本數一數二的居酒屋品牌，在日本擁有超過600間分店。品牌以國產雞肉提供平價的雞肉串燒，還有鐵板料理、炸物等選擇，均一價360日圓，是許多旅客赴日旅遊必吃的庶民美食

大成集團旗下都城實業股份公司與日本鳥貴族集團在3月4日完成簽約，正式宣告登台消息。業者表示，台灣鳥貴族的定價會維持經濟實惠的最高指導原則，使用最新鮮安心的食材，用最快的時間全程冷藏送到門市，搭配直接從日本進口的鳥貴族秘制醬汁，保持原汁原味，並且會陸續引進日本季節海鮮與地方特色美食呈現給大家。

根據業者計畫，鳥貴族台灣首店將於第三季於台北精華商圈登場，估計全年開出3間店，並預計2025進軍台中。目前採取直營模式，未來也將逐步開放加盟。

品牌 日本 美食

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