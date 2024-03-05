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進口咖哩粉、鮮蜜瓜檢出農藥違規 遭邊境攔截

中央社／ 記者沈佩瑤台北5日電

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，分別從印度進口的咖哩粉、日本鮮蜜瓜被檢出農藥違規，違反不得檢出規定，全數依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有5項檢驗不合格產品，如中國烘焙紙、緬甸脫殼綠豆、越南紅茶等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有1批從印度進口的「咖哩粉（ORGANICCURRY POWDER）」，被檢出殘留致癌物環氧乙烷0.1 mg/kg，違反不得檢出規定，共75公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，統計自去年8月26日到今年2月26日為止，印度調味醬總計報驗36批、共61.65公噸，其中3批不合格、不合率8.3%，違規原因都是檢出環氧乙烷，針對違規業者將從一般抽批調整為加強抽批。

此外，這次有1批從日本進口的「鮮蜜瓜（FRESHMELON）」，被檢出殘留殺蟲劑Nitenpyram 0.04ppm，依規定不得檢出，共18公斤依規定退運或銷毀。

因日本鮮哈密瓜過去違規情節嚴重，林金富表示，去年12月25日至今年6月24日止，邊境採加強抽批，至於進口今天這批問題產品的業者，將調整為100%逐批查驗。

根據環境部化學物質管理署全球資訊網資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。

印度 日本 食藥署

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