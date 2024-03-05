可以掛脖子上！必勝客「金牌比薩、籃球比薩」只賣14天

搞怪無極限！因應高中籃球決賽即將在3月16日於小巨蛋開打，「必勝客」3月5日至3月18日期間，限時推出超狂「必勝應援組」，包括逼真籃球造型的「必勝進球大比薩」，以及獨家金牌造型、可以戴在身上的「必勝金牌個人比薩」，用金牌造型祝福球員們勇奪第一。

必勝客本次推出的「必勝應援組」中，「必勝進球大比薩」使用美式臘腸製成逼真的籃球造型，再日式照燒醬與美乃滋勾勒圖案，外圈則升級德國香腸龍捲風餅皮，帶來吸睛的造型。至於「必勝金牌個人比薩」表面鋪上滿滿帕馬森起司，搭配金黃起司片，有著金牌般的色澤與濃郁起司香。而且頂部還特別設計掛環，讓民眾可以將獎牌帶穿入，並且直接掛在脖子上，互動感十足。