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寶可夢訓練家注意！雪白款3D紀念球悠遊卡明起這通路開放預購
熱愛收集的寶可夢粉絲們再度敲碗許願成功，3D造型悠遊卡最暢銷的系列之一「寶可夢精靈球」悠遊卡，將推出第6款「寶可夢造型悠遊卡-3D紀念球」，3月6日上午11時起開放限時預購，每張售價為499元，熱愛此系列的粉絲們一定要把握機會買起來。
2019年起悠遊卡公司推出首款經典的紅白球寶可夢3D造型悠遊卡，開賣後秒殺，陸續再推出「高級球」、「超級球」、「大師球」、「豪華球」，超可愛的立體寶貝球造型，讓寶可夢迷敲碗想收藏一系列。
這次推出的「寶可夢造型悠遊卡-3D紀念球」，球體外觀製作細節再度升級，球體是鏡面白，搭配紅色環形腰帶，感應時整圈發出紅色光，真實還原動畫場景，逼真又實用。
「寶可夢造型悠遊卡-3D紀念球」此次於3月6日上午11時起至3月25日23：59期間，在電商通路於Pinkoi限時不限量預購；實體通路則將於台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」現場銷售，售完為止。
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