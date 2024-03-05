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手機配件也吹美拉德風！CASETiFY全新純色系列回歸簡約

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CASETiFY全新打造簡單純色風格的Essentials by CASETiFY系列。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY全新打造簡單純色風格的Essentials by CASETiFY系列。記者黃筱晴／攝影

總是以搶眼外型、繽紛多彩設計吸引民眾目光的電子配件品牌CASETiFY，近期返璞歸真，推出了選用柔軟矽膠一體成型製成，波紋造型設計、單一色彩的全新「Essentials by CASETiFY」系列。這系列其實在去年底已經默默在門市亮相了經典黑、白2色手機殼試水溫，這次則是延續爆紅的「美拉德」風格，新增燕麥白、拿鐵啡、可可棕等沈穩內斂又百看不膩的咖啡色系，除了新色iPhone波紋手機殼，另外還同步推出同色系的織繩手機背帶、Apple Watch終極錶帶，以及全新AirPods Pro石型保護殼，打造優雅知性的全新配件風格。

CASETiFY表示，全新Essentials by CASETiFY系列的外型設計是從大自然元素中汲取靈感，手機殼背面的流暢波紋線條，以MagSafe為中心擴散開來，有點像水池中的漣漪，也有點像是日式庭園中的「枯山水」造景，相當有韻味，同時兼顧了iPhone使用者用過就離不開的MagSafe磁吸功能使用便利性。而原本品牌引以為傲的防護力當然也沒有打折扣，波紋手機殼通過2公尺高防摔測試且具2倍軍規級防摔標準，支援MagSafe功能，可讓消費者搭配各種MagSafe磁吸配件使用，完美結合優異防護力與便利功能性。

此系列另一款搶眼商品，則是融入大自然美學與禪意的全新AirPods Pro石型保護殼，除了做成鵝卵石造型，外觀也以矽膠材質細緻打造仿石材表面自然紋理的手感，提供炭灰色與沙灰色2種選擇，色彩有夠低調，簡直像是有保護色，要小心掉在地上會找不到。

除了波紋手機殼、AirPods Pro石型保護殼，Essentials by CASETiFY系列還推出了相應色彩的織繩手機背帶，加入了燕麥白與可可棕新色，可完美與波紋手機殼搭配一起使用，同色系有視覺一致性，與手機殼深淺搭配也不違和。

另外，Apple Watch終極錶帶則是推出了燕麥白、沙灰色與黑色款，材質比原廠運動型錶帶稍微硬一點，採用錶扣式設計，錶帶上的波紋，以及品牌字樣壓紋、金屬飾牌，同樣展現低調優雅的風格。

Essentials by CASETiFY全系列電子配件即日起可於CASETiFY台灣官方網站與全台北中南3家CASETiFY STUDiO品牌概念店選購。CASETiFY表示，將在今年持續拓展此系列配件，透過簡單純色，讓消費者可以隨著季節、場合搭配出不同風格。

最新推出美拉德色系的波紋手機殼，以及相應色彩的織繩手機背帶。記者黃筱晴／攝影
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幾個深淺色系可以隨意相互搭配都簡單又時尚。記者黃筱晴／攝影
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Apple Watch終極錶帶採用錶扣式設計，品牌細節滿滿。記者黃筱晴／攝影
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一體成型Essentials by CASETiFY波紋手機殼採用獨特防摔矽膠保護角。記者黃筱晴／攝影
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AirPods Pro石型保護殼，從造型、色彩到表面紋理都超擬真，手感相當特別。記者黃筱晴／攝影
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品牌 消費者

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