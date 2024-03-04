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24秋冬巴黎時裝周／Balenciaga幽默解構衣櫥 重組時尚
BALENCIAGA於巴黎時裝周期間假榮軍院發表全新冬季24系列男女裝，解構當代服裝配件，並重新組成全新的設計，在背景螢幕光影變化的襯托下，顯示從早晨到夜晚的自然與電子影像景觀，迷幻的原始音樂與合成音效交織，呼應服裝手法，以及當代現實與虛擬的各種編輯與拼接的的片段化生活形貌。包括時尚名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）、女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）、日本女星三吉彩花、法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）都出席看秀。
服裝以當今每個人衣櫥內都可能看得到的單品為素材，但所呈現的方式相當幽默、顛覆想像，由多種衣櫥必備單品升級再造而成，創意十足的同時也挑戰一般人對所謂「時尚」的想像：洋裝的將肩墊縫至臀部，刻意仿舊的仿毛皮大衣，充滿解構、流動感的精裁套裝，錯視風格BALENCIAGA品牌標識。洋裝由多種衣櫥必備單品升級再造而成，多間細肩帶背心彷彿任意堆疊出的全新上衣，運動套裝、飛行員夾克與棉服夾克搭配半身裙，襯衫上衣由褲裝倒轉製成。每一件看似順理成章的服裝，仔細看又讓人百般驚奇。
BALENCIAGA防塵套、雙肩包與尼龍健身包，通過升級再造被設計為上衣、半身裙及洋裝，逼真蕾絲印花的長筒襪營造出層疊錯視效果。大秀後半的膠帶粘接半成衣系列最為精彩，所謂「1分鐘速成設計」有許多彷彿直接以封箱膠沾黏成形的單品，多件內衣升級再造成為禮服，美人魚尾式裙擺的長洋裝由3件連帽衫再造升級組成，並巧妙將顛倒的衣袖變成裙擺。遮住顏面的頭部配件單品相當令人目不轉睛，多位模特兒配戴的遮面式太陽眼鏡，還有帽檐可遮住雙眼的新潮的棒球帽。
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