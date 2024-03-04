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格蘭菲迪攜手無光晚餐 期間限定打造前所未有品飲情境

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「格蘭菲迪x 無光晚餐」全新八號菜單，打造前所未有的威士忌品飲情境，細細品酌「格蘭菲迪18年新．雪莉」。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭菲迪x 無光晚餐」全新八號菜單，打造前所未有的威士忌品飲情境，細細品酌「格蘭菲迪18年新．雪莉」。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），跳脫過往雪莉桶威士忌框架，今年初推出獨饗台灣市場的「格蘭菲迪18年新．雪莉單一麥芽威士忌」，獲得熱烈迴響；為打造前所未有的威士忌品飲情境，格蘭菲迪自4月18日起至7月31日，攜手台灣首個沉浸餐飲IP團隊「驚喜製造」，共同推出「格蘭菲迪x 無光晚餐」全新八號菜單，細細品酌「格蘭菲迪18年新．雪莉」。

「格蘭菲迪18年新．雪莉單一麥芽威士忌」以新趨勢、新用桶結構與新風味，定義雪莉桶陳威士忌嶄新方向。該酒款融合三款各具特色的雪莉桶，選用歐洲紅橡木Oloroso雪莉桶中陳年18年的原酒成就底蘊，另外將陳年於波本桶18年的威士忌，分別換至美國白橡木製的Fino雪莉桶和Moscatel雪莉桶，賦予獨特香氣以及有別以往的雪莉桶陳的細緻甜感。

透過「格蘭菲迪x 無光晚餐」全新八號菜單，賓客身處於無光環境中，經由情境與互動環節引導視覺以外的其餘感觀，讓味覺、嗅覺進入探索之境，堆疊出難以形容、卻又絕對難忘的新品酒體驗，領略「格蘭菲迪18年新．雪莉」之美。

◎「格蘭菲迪x 無光晚餐」全新八號菜單，期間限定跨界合作

．活動日期：2024年4月18日（四）至2024年7月31日（三）

．活動地點：無光晚餐 （台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號）

．活動資訊：期間跨界合作活動為兩人用餐體驗，詳情請參閱無光晚餐官網

．購票報名：https://bit.ly/3UUpIJe

．僅限年滿18歲民眾參加，現場貴賓需攜帶身份證並填寫理性飲酒同意書。主辦與協辦單位保有最終修改時間與內容權利

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭菲迪x 無光晚餐」全新八號菜單期間限定跨界合作，採雙人體驗，限量席次，票券售完為止。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭菲迪x 無光晚餐」全新八號菜單期間限定跨界合作，採雙人體驗，限量席次，票券售完為止。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場提供奇幻冒險沉浸式體驗，感受以探索為發想的多重驚喜。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場提供奇幻冒險沉浸式體驗，感受以探索為發想的多重驚喜。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭菲迪x 無光晚餐」以創新體驗顛覆想像。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭菲迪x 無光晚餐」以創新體驗顛覆想像。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

團隊 美國 貴賓

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