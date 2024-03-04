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香奈兒2024秋冬時裝大秀前導影片 法國新浪潮情懷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒發布2024/25秋冬高級時裝系列大秀前導影片。圖／香奈兒提供
香奈兒發布2024/25秋冬高級時裝系列大秀前導影片。圖／香奈兒提供

精品龍頭品牌香奈兒（CHANEL）即將在3月5日（二）於巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Ephemere）發表2024/25秋冬高級時裝系列大秀，並於大秀前夕發佈由長期合作的攝影雙人組Inez & Vinoodh執導的前導影像，為即將登場的大秀暖身。

影片中，長期與香奈兒合作的瑞士時尚名模維維恩羅納（Vivienne Rohner）的輪廓以半透明的手法，疊加在傳奇的杜維埃 木棧道（Planches）上。這個經典場境，來自法國新浪潮導演克勞德雷路許( Claude Lelouch )1966年的傳奇電影經典《男歡女愛》（A Man and A Woman），該片不僅賣座，更摘下當年坎城影展的金棕櫚獎，以及奧斯卡最佳外語片獎項，不僅象徵著小鎮的第七藝術，更體現香奈兒女士的人生篇章。

香奈兒2024/25秋冬高級時裝系列大秀的影片，預計將於台灣時間3月5日（二）晚上9點於CHANEL.COM發佈。

影片 香奈兒

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