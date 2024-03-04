鳥貴族首店落腳台北市 最快第三季開出

大成集團與日本鳥貴族集團攜手，將引進在日本擁有極高知名度的連鎖燒鳥居酒屋「鳥貴族」，規劃今年將開出3店，首店落腳台北市，最快第三季開出，2025年則規劃進軍台中，並逐步開放加盟。

大成表示，疫情解封後，民間消費市場旺盛，餐飲業回溫，去年都繳出漂亮成績單，今年雖有地緣政治等因素影響，但提供消費者新鮮美味與平價的餐飲是大勢所趨，鳥貴族鎖定20~40歲的男女與家庭客群，有望成為燒鳥居酒屋市場的領導品牌。

鳥貴族與大成旗下的都城實業合資開設「鳥貴成」，資本額6500萬元，雙方各出資50%，藉此在台灣展店，由大成集團副總裁、都城實業董事長韓家寅擔任董事長。

大成集團董事長韓家宇表示，鳥貴族在日本是平價路線、CP值高，但由於有原物料、醬料的進口原因，在台灣的價格會比日本略高一點，而第一家店地點還未定，但希望能夠有旗艦店的規格。

韓家寅表示，大成除了是台灣最大雞肉企業外，兩岸都有餐飲團隊，會來若要擴張，速度也會很快，而目前已經在組建團隊，希望用最快時間呈現給台灣民眾。

鳥貴族社長大倉忠司也說，鳥貴族長期願景是成為全球雞肉餐飲公司，進軍國際市場的東亞第一站就選擇台灣，而大成為台灣雞肉產業龍頭，從養雞到餐飲服務，還擁有豐富的日系與美係餐飲品牌經營經驗，未來會有密切合作，拓展台灣市場。

大成表示，鳥貴族在短期內就可以成為台灣第一個連鎖居酒屋品牌，台灣市場無可限量，3年內可達到20~25家規模。