影／台日兩大餐飲集團簽約 鳥貴族今年正式引進台灣

2024龍年開春，餐飲市場喜氣洋洋，大成集團引進高人氣的日本連鎖燒鳥居酒屋-鳥貴族，將以美味優質與多樣化的雞肉串燒為主，並維持親民價帶給台灣消費者全新的餐飲體驗。

大成集團旗下都城實業股份公司與日本貴族集團今天舉行合作簽約記者會，共同成立合資公司，宣告日本第一的燒鳥居酒屋-鳥貴族今年將到台灣開店，第一家店會選擇在台北市精華商圈，2024將開出三家店，2025年進軍台中，目前採取直營模式，未來也將逐步開放加盟。