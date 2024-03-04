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影／台日兩大餐飲集團簽約 鳥貴族今年正式引進台灣
2024龍年開春，餐飲市場喜氣洋洋，大成集團引進高人氣的日本連鎖燒鳥居酒屋-鳥貴族，將以美味優質與多樣化的雞肉串燒為主，並維持親民價帶給台灣消費者全新的餐飲體驗。
大成集團旗下都城實業股份公司與日本貴族集團今天舉行合作簽約記者會，共同成立合資公司，宣告日本第一的燒鳥居酒屋-鳥貴族今年將到台灣開店，第一家店會選擇在台北市精華商圈，2024將開出三家店，2025年進軍台中，目前採取直營模式，未來也將逐步開放加盟。
「鳥貴族」鎖定20-40歲的男女與家庭客群，以親民價格、美味串燒廣受消費者喜愛，早已是台灣旅客到日本旅行時指名必吃的名店，鳥貴族2024來到台灣，有機會成為燒鳥居酒屋市場領導品牌。大成集團副總裁韓家寅表示，大成六十多年在台灣農畜食品市場強化垂直整合，目前飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，從種雞孵化、飼料營養配方、飼養管理、農場環境監測、防疫計畫、生產疫苗、運輸物流都全程掌握，能夠帶給消費者最安心健康美味的禽畜肉品，鳥貴族重視以親民的價格提供最好的雞肉產品，與大成集團餐飲服務群有相同的信念。
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