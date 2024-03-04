聽新聞
test
0:00 / 0:00
「3裙子」穿上身超顯老！ 日造型師曝：40歲以上難駕馭
每個人的穿衣風格不同，如何挑選最適合自己的衣服十分重要。近日，日媒《サンキュ！》介紹「3種殘念裙子」，並強調40多歲的女性若穿上這些裙子，會讓外表看起來比實際年齡還要老。
1.設計甜美的裙子
造型師野澤夏美說明，很多人一看到可愛的裙子就忍不住購買，不過成年女性若穿著流蘇、蕾絲、荷葉邊等甜美設計的裙子，會顯得過於「可愛」。對此，她建議，應選擇黑色或灰色的裙子，而民眾在穿著可愛裙子時，需注意上衣、配件的搭配以中和甜美感。
2.半身裙
野澤夏美指出，低於膝蓋的裙子是幾年前的流行趨勢，若現在仍穿著半身裙，容易顯得過時。她透露，近年流行較寬鬆的款式，長至腳踝的長裙更成為常態，大家只需改變裙子的長度，就能給人留下更俐落、帥氣的印象。
3.緊身裙
野澤夏美表示，緊身裙多給人一種知性的印象，不過該類型的裙子的設計主要強調腹部和臀部的線條，對於40多歲的女性而言，或許會因為擔心體型而變成難以駕馭的單品。她說明，民眾在穿著緊身裙時，可選擇搭配寬鬆的上衣，並建議選「長款緊身裙」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言