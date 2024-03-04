泰市場回歸 進駐大直英迪格
晶華集團旗下餐飲品牌「泰市場」在信義誠品結束營業後，轉移陣地至大直英迪格酒店，晶華總經理吳偉正表示，此次也是旗下餐飲品牌首次進駐非晶華的酒店，單年營收應能達到1億元，要挑戰過去在信義誠品時的1.2億元。
在信義誠品去年底停業後，晶華旗下泰市場與Just Grill也隨之停業，吳偉正表示，在停業後，其實手上有9個招商選項，但在縮短空窗期的考量下，選擇在同屬IHG體系的大直英迪格讓泰市場繼續營業。
吳偉正透露，晶華的館外餐飲經營的相當好，也有不少飯店來詢問業外管理，而在大直應迪格開店後，未來這種模式也會是館外拓展生意的新模式，目標今年另一個品牌Just Grill也能開出。
吳偉正也說，相較於信義誠品店，泰市場新店面積較大，但座位數僅149個，考量到商圈屬性不同，客單價也提高為1500元，比過去高了約20%。他認為，信義商圈流動客群多，飯店內就是目的客，因此菜色、價格都有相應調整，目標年營收能達到1億元以上。
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