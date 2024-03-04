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湖水藍色調＋天然棉麻材質 這一季就是要穿出度假感！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
A Bathing Ape的支線品牌AAPENOW便擷取年輕視角，重新解讀日式文化與潮流元素的碰撞，增添湖水藍綠色調，為春夏系列服飾，營造出愜意休憩氛圍。圖／AAPENOW提供
A Bathing Ape的支線品牌AAPENOW便擷取年輕視角，重新解讀日式文化與潮流元素的碰撞，增添湖水藍綠色調，為春夏系列服飾，營造出愜意休憩氛圍。圖／AAPENOW提供

雖然春季氣候，總是乍暖還寒，但止不住人們往外出走的心情。A Bathing Ape的支線品牌AAPENOW便擷取年輕視角，重新解讀日式文化與潮流元素的碰撞，增添湖水藍綠色調，為春夏系列服飾，營造出愜意休憩氛圍。

春夏系列AAPENOW延續品牌一貫簡約隨興風格，於經典黑、白、灰和丹寧藍之外，又添加嫩黃色、淡粉紅色和湖水藍等充滿夏日氛圍的明亮色彩。透過亮麗色彩與低調卡其色和深灰色相輔相成，為整個系列帶來新鮮活力。AAPENOW同時把象徵AAPE的迷彩、格紋和條紋元素融入，並搭配全新梅花形狀Logo為亮點。為迎合這季運動需求和穿搭風格，還推出了田徑服套裝和無袖背心等單品，既保持簡約風格，又增添湖水藍綠色調，豐富街頭風格視覺效果。不可錯過的還有專業防曬功能外套，選用抗UV材質面料打造，能有效阻擋紫外線，為日常出行及戶外活動提供日曬防護。

agnès b.春夏系列男裝亞麻材質休閒西裝選用粉色與天然原色，洋溢輕柔的法式氣息。圖／agnès b.提供
agnès b.春夏系列男裝亞麻材質休閒西裝選用粉色與天然原色，洋溢輕柔的法式氣息。圖／agnès b.提供

而法國時尚品牌agnès b.則以從容度假之旅為概念，打造全新男、女裝系列。經典Photoprints照片印刷、工裝造型與藝術家創作等元素，貫穿系列。並運用大地色調、不同層次的藍調，揉合粉彩色，呼應旅途中的自然景致。這一季還大量採用天然棉麻材質，及貼合度假氛圍的寬鬆剪裁，帶來舒適自在穿著感受。同時女裝揉合街頭元素，選用騎士風皮夾克配搭迷你短裙；長版風衣搭襯寬鬆直筒九分褲，內搭半透質感針織背心，展現俏麗風情。男裝則為彰顯旅人的瀟灑俐落，提供過膝百慕達短褲與飛行員夾克、可多元穿搭的襯衫式外套等單品。

agnès b.春夏系列女裝揉合街頭元素，選用騎士風皮夾克來配搭。圖／agnès b.提供
agnès b.春夏系列女裝揉合街頭元素，選用騎士風皮夾克來配搭。圖／agnès b.提供

春夏系列AAPENOW延續品牌一貫簡約隨興風格，於經典黑、白、灰和丹寧藍之外，又添加嫩黃色、淡粉紅色和湖水藍等充滿夏日氛圍的明亮色彩。圖／AAPENOW提供
春夏系列AAPENOW延續品牌一貫簡約隨興風格，於經典黑、白、灰和丹寧藍之外，又添加嫩黃色、淡粉紅色和湖水藍等充滿夏日氛圍的明亮色彩。圖／AAPENOW提供

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