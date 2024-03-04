連續15天！星巴克歡慶26周年購物派對 全品項85折

星迷快收！星巴克宣布自3月8日起至22日連續15天，舉辦「歡慶26周年．購物派對」，針對咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡用品與生活用品，提供全品項85折優惠。優惠品項依各門市現貨為準，不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值，亦不適用於外送平台、行動預點服務。

星迷除了能夠以85折優惠價，趁機補貨咖啡豆、糕點、包裝食品，想要入手咖啡壺、奶茶機、濾壓壺等咖啡用品，或者是背包、手提袋等生活用品的星迷們，也可以趁著這一波難得的年度優惠，趕緊入手心儀許久的相關夢想物。