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連續15天！星巴克歡慶26周年購物派對 全品項85折

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
迎接26周年，星巴克生活用品等品項，於活動期間提供全品項85折優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
迎接26周年，星巴克生活用品等品項，於活動期間提供全品項85折優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星迷快收！星巴克宣布自3月8日起至22日連續15天，舉辦「歡慶26周年．購物派對」，針對咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡用品與生活用品，提供全品項85折優惠。優惠品項依各門市現貨為準，不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值，亦不適用於外送平台、行動預點服務。

星迷除了能夠以85折優惠價，趁機補貨咖啡豆、糕點、包裝食品，想要入手咖啡壺、奶茶機、濾壓壺等咖啡用品，或者是背包、手提袋等生活用品的星迷們，也可以趁著這一波難得的年度優惠，趕緊入手心儀許久的相關夢想物。

回應星迷的熱情支持，星巴克也在活動期間推出「滿額贈」回饋，活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得特大杯好友分享優惠券一張，享受一次特大杯飲品「買一送一」優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克宣布自3月8日起至22日連續15天，舉辦「歡慶26周年．購物派對」。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布自3月8日起至22日連續15天，舉辦「歡慶26周年．購物派對」。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
咖啡豆與咖啡用品，也在85折優惠品項之列。圖／摘自星巴克官網
咖啡豆與咖啡用品，也在85折優惠品項之列。圖／摘自星巴克官網

咖啡 星巴克

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