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國際婦女節回饋大放送 悠遊付攜手PChome、91APP最高回饋16%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
悠遊付與91APP上百家合作品牌的優惠活動持續進行，3月8日女王節當天最高享16%回饋。圖／悠遊付提供
悠遊付與91APP上百家合作品牌的優惠活動持續進行，3月8日女王節當天最高享16%回饋。圖／悠遊付提供

國際婦女節商機大，悠遊付瞄準美妝、保養市場，整個3月提供滿滿電商消費優惠，「指定綜合電商滿千最高回饋5%」活動搭配與PChome合作寵愛女王幫你付活動，最高享10%回饋；另外悠遊付與91APP上百家合作品牌的優惠活動持續進行，3月8日當天最高享16%回饋。

即日起至3月31日推出「PChome × 悠遊付 寵愛女王幫你付最高10%回饋」活動，活動期間使用悠遊付於PChome線上購物網站單筆消費滿5,000元即贈「50元PChome專用現金回饋券」1張，3月8日、3月24日指定日使用悠遊付於PChome網站消費，單筆滿5,000元再贈「200元PChome專用現金回饋券」1張，疊加悠遊付「指定綜合電商滿千最高回饋5%」活動，等同於單筆滿5,000元，最高可享10%回饋。

另外，「91APP × 悠遊付 感謝祭 當月滿額最高16%」活動也熱鬧進行中，3月份於91APP合作品牌使用悠遊付消費，包括彩妝、保養、服飾、鞋包等品牌好物，除享有「指定綜合電商滿千最高回饋5%」活動優惠，單筆滿1,000元再贈「50元指定綜合電商現金回饋券」1張，若於3月8日女王節當天單筆滿1,500元，再加碼回饋「120元指定綜合電商現金回饋券」1張，等於最高可享16%回饋。

悠遊付瞄準美妝、保養市場，3月配合女王節提供滿滿電商消費優惠，即日起至3月31日與PChome合作寵愛女王幫你付活動，最高享10%回饋。圖／悠遊付提供
悠遊付瞄準美妝、保養市場，3月配合女王節提供滿滿電商消費優惠，即日起至3月31日與PChome合作寵愛女王幫你付活動，最高享10%回饋。圖／悠遊付提供

PChome 現金回饋 電商

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