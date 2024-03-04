國際婦女節回饋大放送 悠遊付攜手PChome、91APP最高回饋16%

國際婦女節商機大，悠遊付瞄準美妝、保養市場，整個3月提供滿滿電商消費優惠，「指定綜合電商滿千最高回饋5%」活動搭配與PChome合作寵愛女王幫你付活動，最高享10%回饋；另外悠遊付與91APP上百家合作品牌的優惠活動持續進行，3月8日當天最高享16%回饋。

即日起至3月31日推出「PChome × 悠遊付 寵愛女王幫你付最高10%回饋」活動，活動期間使用悠遊付於PChome線上購物網站單筆消費滿5,000元即贈「50元PChome專用現金回饋券」1張，3月8日、3月24日指定日使用悠遊付於PChome網站消費，單筆滿5,000元再贈「200元PChome專用現金回饋券」1張，疊加悠遊付「指定綜合電商滿千最高回饋5%」活動，等同於單筆滿5,000元，最高可享10%回饋。