獨／南台灣第一家「Hot 7鐵板燒」熄燈！全台灣剩4間
愛吃鐵板燒的民眾，別跑錯了！王品旗下的連鎖鐵板燒餐廳「Hot 7」，近期宣佈南台灣第一間分店「高雄漢神巨蛋店」因租約到期，所以自2月29日起已經結束營業。隨著漢神巨蛋店熄燈，Hot 7在高雄也僅剩一間門市。
主打鐵板料理的「Hot 7」，乃是王品旗下的人氣品牌之一，店內提供有菲力牛排、沙朗牛排、香煎雞腿排等多種選擇，價格最低自259元起。包括在台北、新北、台中、高雄等地均有分店。除了hot 7之外，王品旗下還有「就饗」、「夏慕尼」、「阪前和牛鐵板燒」等不同的鐵板料理品牌。
「Hot 7高雄漢神巨蛋店」自2016年10月開幕，乃是南台灣第一間Hot 7分店，後來又再開設「高雄夢時代店」。但是王品近期發布公告，表示高雄漢神巨蛋店因租約到期，於2月29日結束營業。隨著高雄漢神巨蛋店熄燈，hot目前在南台灣僅剩高雄夢時代店，全台門市降為4間。
除此之外，同為王品旗下、共有2間分店的「來滋烤鴨」，也同樣於2月29日結束營業。業者表示，因積極評估市場特性與盤點既有資源，嚴守財務紀律、調整品牌組合及經營規模，積極「汰弱留強」，提升經營效率，希望「持盈保泰」達到最佳經營配置。
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