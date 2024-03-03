星級天婦羅、鳥貴族都來了 備受期待的「5間新餐廳」
後疫情時代，台灣餐飲業快速復興，許多全新的餐飲品牌也接連登場。甫開設「琥珀」的惠比壽餐飲集團，本月再開設頂級天婦羅餐廳「元一天ぷら」；嘉林餐旅集團則開設川菜餐廳「川雅」，高雄國城建設亦將在前鎮區開設粵菜餐廳「雋」，均為餐飲市場迎來新氣象。此外，日本知名平價連鎖居酒屋「鳥貴族」也與大成集團攜手合作，預計將在今年正式登台，同樣令許多消費者十分期待。
連續14年獲得東京米其林一星的「元吉天ぷら」，其店主元吉和仁監修合作的「元一天ぷら」，自3月起於台北東區商圈正式登場。店內傳承元吉的精湛技術，提供頂級的天婦羅料理，包括有炸蝦仙貝、薄炸海老、絲炸海老、松葉蟹、甘鯛佐白菜芡等品項，勢必將成為台灣天婦羅愛好者的新選擇，套餐每人6,500元。
同樣新登場、帶有米其林星級血統的中菜餐廳「川雅」，則是擁有「捌伍添第」、「態芮」及「A Restaurant」等品牌的嘉林餐旅集團之最新力作，透過與成都米其林一星餐廳「松雲澤」合作，供應技法細膩的官府川菜，套餐每人2,680元起，預計3月6日正式於微風南山46樓開幕。
此外，高雄國城建設繼「Liberte」、「承Sho」等星級餐廳之後，於高雄前鎮區開設全新中菜品牌「雋」，邀請米其林三星主廚陳泰榮擔任廚藝顧問，呈現正宗道地的經典粵菜，規劃自3月起開始試營運，同時也為港都帶來嶄新的餐飲氣象。至於旗下擁有MUME、COAST等品牌的餐飲集團MMHG，繼在2023年底開設「fumée」之後，現也籌備開設現代日式居酒屋「Inari」，預計將在新光三越台北信義新天地A9亮相。
不僅如此，近期最令哈日族興奮的新聞，就是日本知名連鎖居酒屋「鳥貴族」與大成集團旗下的都城實業合資，宣佈在台灣成立鳥貴成股份有限公司，預計最快於7月在台開幕。創立近40年的鳥貴族，乃是日本數一數二的居酒屋品牌，在日本擁有超過600間分店。品牌以國產雞肉提供平價的雞肉串燒，還有鐵板料理、炸物等選擇，均一價360日圓，是許多旅客赴日旅遊必吃的庶民美食。隨著台日合作登台消息出爐，未來台灣消費者將能零時差享受鳥貴族的餐點。至於開幕資訊、餐點售價等細節，則待官方正式公佈。
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