星級天婦羅、鳥貴族都來了 備受期待的「5間新餐廳」

後疫情時代，台灣餐飲業快速復興，許多全新的餐飲品牌也接連登場。甫開設「琥珀」的惠比壽餐飲集團，本月再開設頂級天婦羅餐廳「元一天ぷら」；嘉林餐旅集團則開設川菜餐廳「川雅」，高雄國城建設亦將在前鎮區開設粵菜餐廳「雋」，均為餐飲市場迎來新氣象。此外，日本知名平價連鎖居酒屋「鳥貴族」也與大成集團攜手合作，預計將在今年正式登台，同樣令許多消費者十分期待。

連續14年獲得東京米其林一星的「元吉天ぷら」，其店主元吉和仁監修合作的「元一天ぷら」，自3月起於台北東區商圈正式登場。店內傳承元吉的精湛技術，提供頂級的天婦羅料理，包括有炸蝦仙貝、薄炸海老、絲炸海老、松葉蟹、甘鯛佐白菜芡等品項，勢必將成為台灣天婦羅愛好者的新選擇，套餐每人6,500元。

同樣新登場、帶有米其林星級血統的中菜餐廳「川雅」，則是擁有「捌伍添第」、「態芮」及「A Restaurant」等品牌的嘉林餐旅集團之最新力作，透過與成都米其林一星餐廳「松雲澤」合作，供應技法細膩的官府川菜，套餐每人2,680元起，預計3月6日正式於微風南山46樓開幕。

此外，高雄國城建設繼「Liberte」、「承Sho」等星級餐廳之後，於高雄前鎮區開設全新中菜品牌「雋」，邀請米其林三星主廚陳泰榮擔任廚藝顧問，呈現正宗道地的經典粵菜，規劃自3月起開始試營運，同時也為港都帶來嶄新的餐飲氣象。至於旗下擁有MUME、COAST等品牌的餐飲集團MMHG，繼在2023年底開設「fumée」之後，現也籌備開設現代日式居酒屋「Inari」，預計將在新光三越台北信義新天地A9亮相。