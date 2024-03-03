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王品旗下3品牌歡慶女王節 女性同行整單88折、牛舌38元
隨著3月女王月到來，王品集結旗下的「尬鍋」、「最肉燒肉」、「初瓦韓式料理」，推出一系列女王主題活動。包括「女性同行享整單88折」、「穿戴女王主題配件送干貝」、「漬辣椒蔥鹽牛舌38元」、「李晧禎擔任一日店長」等多種方案。
即日起至3月31日期間，2人以上同行至「尬鍋」開鍋，同行者中只要有1名女性，就可享「整單88折」優惠。另外在3月8日、18日、28日至「最肉燒肉」用餐，並出示任一平台上的活動訊息（LINE@、IG、FB、官網或新聞畫面均適用），就可以用優惠價38元，加購原價580元的「漬辣椒蔥鹽牛舌」1份。3月8日至3月31日期間，2名以上女性同行，出式瘋美食優惠券，則可招待「可可貝禮詩奶酒冰淇淋」；活動期間穿戴女王主題裝飾（皇冠、權杖等），到店消費並打卡，每人加送「北海道生食級干貝」1顆。
去年11月加入PLG職籃富邦勇士啦啦隊的韓國釜山女神「李晧禎」，在海內外均擁有極高的人氣3月9日中午12:00，李晧禎將現身「初瓦韓式料理」台中台灣大道店擔任一日店長。除了將有粉絲互動遊戲，還會與幸運粉絲合拍拍立得、提供桌邊服務，提早共度白色情人節。
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