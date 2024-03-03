24巴黎時裝周／愛馬仕描繪當代騎士 千萬風貌不羈高貴

馬術，始終是第一位客戶是馬的愛馬仕（Hermès）永恆的命題；顯然，今日的騎士騎乘的不僅是馬，還有機車。2024-25秋冬巴黎時裝周期間，愛馬仕於3月2日於巴黎共和國衛隊發表的本季女裝大秀，刻畫了一位當代都會女騎士的多種樣貌。模特兒在淋漓大雨澆灌的伸展台上魚貫而出，猶如城市街道上的雨水濕滑的街道，品牌最負盛名的皮革工藝，則為本季各種便於行動且層層堆疊的服飾注入俐落帥氣又高貴的氣息。

愛馬仕2024-25秋冬女裝系列以當代騎士為主角。圖／愛馬仕提供

這季的色調如同充滿活力的調色板，在雨中強烈奪目：土褐色、墨黑色、奶油米黃、大象灰，到沉穩暗紅色，以馬術夾克的輪廓勾勒出流線身型，抵禦寒冷和潮濕。乾淨的剪裁、短拉鍊、寬馬鐙皮帶、和菱形圖案等設計細節，貫穿幾乎每件單品，在兼顧多功能設計的同時，展現品牌傳承百年的人手工藝：由圍巾縫製而成的縮褶高腰洋裝，馬褲改造成緊身皮褲，馬鞍墊變成了絎縫機車皮夾克，毛毯外套展開後變成了真正的毛毯。

愛馬仕2024-25秋冬女裝系列以當代騎士為主角。圖／愛馬仕提供

時尚、有彈性的皮革、堅實硬挺的斜紋布、柔軟的喀什米爾羊絨、和燈芯絨堆疊，柔軟貼合身型的針織和有挺度的皮革互相搭配，彈性的合身的長褲和膝下高度的長靴，讓人想起馬術或摩托車騎士帥氣奔馳的姿態。不多的裙裝窄而合身，以鉛筆裙為主，但饒富彈性的布料和恰到好處的開衩與拉鍊的設計，賦予女性靈動自如的活動度。廓形合身的大衣、雙排扣、高腰的剪裁、喇叭或九分褲、以及擁有拉繩等運動元素細節的風衣，都是便於行動的縝密細節。