宮崎延岡市攜手MiraWan、欣葉SHABU SHABU 魚祭3/8起跑

日本宮崎縣除了以宮崎牛、南蠻炸雞聞名，東面臨海的宮崎縣延岡市更有豐富漁產，吃平兵衛醋柑橘長大的平兵衛醋鰤魚、稀少的野生青眼魚、獨特極致旨味製法處理的請關水產鯛魚，皆是高人氣名物。為推廣延岡市頂級漁獲，特別與信義區高空法式餐酒館「MiraWan Eatery」以及台北日式涮涮鍋先驅「欣葉SHABU SHABU」，攜手推出「宮崎・延岡魚祭」，展現鮮魚美味。

宮崎縣延岡市與 MiraWan、欣葉 SHABU-SHABU 共同合作，推廣延岡特色漁產。MiraWan 駐店主廚盧奕翔（左起）、行政主廚鄭裕錞、日商夢多貿易公司鍾尚樹、 欣葉和食統括料理長高國智、欣葉 SHABU SHABU 料理長張文圳。圖／宮崎．延岡魚祭提供

活動首先自3月8日起於「MiraWan Eatery」起跑，推出含開胃菜、冷前菜、熱前菜與主餐共4道式「宮崎延岡名物祭套餐」每套980元＋10%起。緊接著自3月18日起，在「欣葉SHABU SHABU」可享用期間限定涮涮鍋「宮崎鰤魚北寄貝雙人鍋」每份2,680元＋10%，以及單點的「宮崎青眼魚唐揚」每份220元＋10%；活動期間只要點雙人鍋餚，即可99元優惠加購「宮崎青眼魚唐揚」乙份，售完為止。

延岡野生青眼魚，眼睛色澤呈現祖母綠，生長於海底深水域，因而有「深海寶石」美稱。圖／宮崎．延岡魚祭提供

「MiraWan Eatery」將延岡市的三大特色魚——青眼魚、鰤魚、鯛魚，分別以開胃菜、冷前菜、熱前菜呈現，並提供「究好豬戰斧、青龍、焦化蘋果醬」（每套980元＋10%）、「乳牛肋眼3oz、牛骨髓、波特酒醬」（每套1,280元＋10%）、「日本F1國產牛紐約客3oz、牛骨髓、波特酒醬」（每套1,380元＋10%）3款不同主菜，讓消費者任選，組合成法式短套餐。

開胃菜「青眼魚、干貝、馬茲瑞拉」。圖／宮崎．延岡魚祭提供

開胃菜「青眼魚、干貝、馬茲瑞拉」以阿拉伯麵線包裹酥炸的青眼魚，夾入eLPOZO艾波索火腿、自家製干貝慕斯，帶來多重口感；搭配魩仔魚與馬茲瑞拉起司調製醬汁，增加鮮美旨味，點綴的檸檬醬亦透過酸度提鮮。

冷前菜「鰤魚、梅子、櫻花」。圖／宮崎．延岡魚祭提供

冷前菜「鰤魚、梅子、櫻花」將鰤魚夾入山葵美乃滋，藉以乳脂增添滑嫩口感。搭配柴魚高湯凍、梅酒果膠。以櫻花粉點綴的櫻花片為梅酒醃漬豆薯，不僅帶有優雅賞櫻氛圍，不同層次的酸度也為鰤魚生魚片帶來獨特纖細風味。

熱前菜「真鯛、鮑魚、菠菜」。圖／宮崎．延岡魚祭提供

熱前菜「真鯛、鮑魚、菠菜」將整塊鯛魚菲力經百里香、香菜籽等浸泡後自然風乾，讓鯛魚風味更佳凝縮，再於將娃娃菜夾入增加水潤度。搭配經白醬油燉煮展現鮮美的香菇片、口感Ｑ彈鮑魚片、乳脂鹹香起司；最後再以豬網油包覆，蒸煮後再炙燒帶出豬網油香氣，搭配鮑魚肝醬享用，更具層次。

宮崎鰤魚北寄貝雙人鍋。圖／宮崎．延岡魚祭提供

擅長展現食材原味的「欣葉SHABU SHABU」，則推出「宮崎鰤魚北寄貝雙人鍋」，雙人套餐以鰤魚三吃手法帶來鰤魚皮沙拉、烤鰤魚下巴、鰤魚涮涮鍋，搭配新鮮北寄貝與春季蔬菜盤。

烤鰤魚下巴。圖／宮崎．延岡魚祭提供

欣葉和食統括料理長高國智表示，「涮涮鍋用的鰤魚片從背部、腹部都有，一次可享有鰤魚不同部位的精華，建議燙到五分熟，可吃到軟嫩口感與獨特香氣」，尤其燙完鰤魚片的高湯，還變成滋味鮮美的魚湯可品嚐。至於口感Ｑ彈的鰤魚皮，有著似蒟蒻口感，帶點黃芥末的辛辣很是開胃，而烤鰤魚下巴則有豐富魚油香氣、滑嫩肉質。

宮崎青眼魚唐揚。圖／宮崎．延岡魚祭提供

此外，「欣葉SHABU SHABU」特別以口感質地較為明顯的乾粉沾裹青眼魚，製成「宮崎青眼魚唐揚」，保持魚身原貌與風味，呈現青眼魚的水潤多汁與飽滿細緻肉質，並搭配欣葉特製海鮮鹽增添鮮美，令人一試上癮。