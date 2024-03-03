初魚集團li鐵板燒跨界大阪星級法料 客座演繹極燒美味

甫於去年9月中旬在台北新地標新光三越Diamond Towers開幕的初魚集團全新西式鐵板燒品牌「li teppanyaki」，今年3月迎來首場客座活動，邀請到首度來台的日本大阪米其林一星法料「La Kanro」主廚仲嶺淳一客座；除帶來多道經典招牌料理，更將鐵板使用融入這次的客座菜單，跨界演繹極燒美味。客座餐會包括11道菜式，搭配6杯酒精或無酒精飲品，每人餐費15,000元＋10%，有限席位已迅速完售。

大阪星級法料La Kanro主廚仲嶺淳一（右4）首度來台，為初魚集團li teppanyaki進行客座餐會。圖／li teppanyaki提供

曾於巴黎星級餐廳 Astrance與大阪Kamoshiya Kusumoto等海內外名店歷練的仲嶺淳一，擅長以法式底蘊結合日本元素，創作風格細膩而感性，菜餚色彩豐富，展現出高度藝術性與獨創性。他2013年在大阪創立開設現代法料餐廳「La Kanro」，不但在疫情前便已獲得米其林一星肯定，更成為當地預約困難名店之一。

主廚仲嶺淳一的菜餚色彩繽紛，展現出高度藝術性與獨創性。記者高婉珮／攝影

這次仲嶺淳一在初魚集團餐飲顧問稗田良平的邀請下首度來台獻藝，團隊在2月底便已進駐台北，積極走訪市場與花市、了解食材；他對於台灣時蔬與漁獲品質讚不絕口，更驚豔於台灣胭脂鴨的美味。透過定期邀請海外主廚客座交流，「li teppanyaki」期待萃引東西方料理文化，以打破常規的鐵板料理風格，融入法式醬汁手法、擺盤美學以及餐酒搭文化，將鐵板料理昇華為細緻優雅的Fine Dining餐飲體驗。

前菜「蛋、煙燻腰果、魚子醬」。圖／li teppanyaki提供

前菜「蛋、煙燻腰果、魚子醬」，是「La Kanro」的招牌料理。將油封蛋黃以橄欖油小火低溫烹調，搭配仲嶺淳一獨創的煙燻腰果醬和魚子醬，一匙舀下，入口後由淡淡煙燻味領路，在綿密口感中讓魚子醬的鹹鮮、堅果的香氣與蛋黃的濃稠質地充分融合，再搭配初魚團隊以檸檬香蜂草、蒔蘿等製作的煙燻無酒精飲品，兩者相得益彰、相輔相成，令人欲罷不能。

前菜「經典拼盤」。記者高婉珮／攝影

前菜「經典拼盤」援用近似懷石料理八寸的概念，將9道精緻小食在繽紛花藝間呈現，在展現高度藝術性之餘，也體現了豪華感。搭配初魚團隊以牛番茄澄清為基底，搭配萬壽菊、薄荷製作的無酒精飲品，在手作繽紛鮮花杯飾下，進一步表現出盎然春意。

初魚團隊以牛番茄澄清為基底，搭配萬壽菊、薄荷製作的無酒精飲品，搭配前菜「經典拼盤」。記者高婉珮／攝影

「花春捲、芒果萊姆醬」是仲嶺淳一只有每年4月才會在「La Kanro」供應的獨門料理，這次破例首次挑戰在客座活動中呈現。在宛如藝術品般精緻的繽紛外觀下，將Q彈春捲皮巧妙結合龍蝦、鵝肝醬與平貝，搭配上一抹芒果與萊姆風味的酸甜醬汁，滋味妙不可言。

「溫沙拉、奶油醬」也是「La Kanro」招牌料理之一，這次完全選用台灣產的當季蔬菜，以奶油基底醬汁襯托時令蔬菜的獨特風味，看似簡單的菜色，卻好吃得不得了，完全展現出台灣蔬食的原生美味，是「大巧若拙」的一道菜。

前菜「溫沙拉、奶油醬」。圖／li teppanyaki提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主菜「鴨胸、法國栗子醬」將台灣彰化胭脂鴨熟成14天後，以鐵板低溫慢煎，搭配上以法國栗子調配澄清奶油調製成的鴨肉肉汁，香氣細膩優雅，伴著栗子的淡淡甜香，讓國人所熟悉的台灣食材與鐵板料理，展現出令人意想不到的法式魅力。