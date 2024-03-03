女神舒淇、人氣男星檀健次來勸敗 Michael Kors新包款怎樣都百搭！

時尚品牌Michael Kors曝光全新春夏MICHAEL Michael Kors形象廣告，除了有女神舒淇、中國人氣男星檀健次分別出鏡演繹之外，品牌還呈現Colby系列新包款，無論是男性還是女性，休閒或微正式都百搭！

適逢MICHAEL Michael Kors系列創立20周年，因此春夏形象廣告亦象徵品牌創意概念的全新演變。設計師Michael Kors表示「藉此展現風格酷颯、自信且時刻敢於冒險的個人態度，可不費力地同時兼具輕鬆休閒與時髦，這就是品牌下一代Jet Set精神」。於是Michael Kors代言人舒淇及檀健次在系列廣告裡，以鬆弛隨興、瀟灑的態度詮釋全新Colby包款，攜手預告今年爆款的設計。這款Colby包款採用光滑牛皮打造出明確輪廓，配以金屬裝飾，前側雙口袋和代表性鎖扣設計更增添功能性，展現品牌美學與實用性。去年一上市就暢銷的Tribeca包，在這季以豐富色彩與多樣材質回歸，提供水洗磨邊牛仔工藝與經典印花硬面皮質等多樣設計，點亮春季造型。

agnès b. VOYAGE系列採用義大利光澤質感皮革製成的兩用手提袋，側面分別採用對比色與帆布面料拼接。圖／agnès b. 提供

另外，agnès b. VOYAGE春夏包款系列，則運用硬挺俐落的輪廓，凸顯現代都會風格。並在增添森林綠、嫩黃、粉紅等春季花園色彩；以異材質、對比色拼接等新穎形式，提升視覺豐富度。像是採用義大利光澤質感皮革製成的兩用手提袋，側面分別採用對比色與帆布面料拼接，兩側搭帶鈕釦，靈感來自經典開襟外套的珍珠釘釦，充滿招牌細節設計，輕易成為焦點。還有全新尼龍雲朵包，具備簡約水桶形外觀，充滿空氣感的蓬鬆設計，展現自在、不受拘束的率性氛圍。

中國人氣男星檀健次詮釋MICHAEL Michael Kors Tribeca丹寧鍊帶包。圖／Michael Kors提供

中國人氣男星檀健次詮釋MICHAEL Michael Kors Colby系列新包款。圖／Michael Kors提供

舒淇演繹MICHAEL Michael Kors Tribeca黑色經典印花鍊帶包。圖／Michael Kors提供

女神舒淇詮釋MICHAEL Michael Kors Colby系列新包款。圖／Michael Kors提供

舒淇演繹MICHAEL Michael Kors Tribeca白色鍊帶包。圖／Michael Kors提供

agnès b. VOYAGE系列全新尼龍雲朵包，具備簡約水桶形外觀，充滿空氣感的蓬鬆設計，展現自在、不受拘束的率性氛圍。圖／agnès b. 提供

MICHAEL Michael Kors Colby斑馬花紋皮革肩背包，20,100元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Colby黑白配色肩背包，18,800元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Tribeca藍色牛仔大型鍊帶包，19,200元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kor Tribeca粉色大型鍊帶包，19,000元。圖／Michael Kors提供