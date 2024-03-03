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女神舒淇、人氣男星檀健次來勸敗 Michael Kors新包款怎樣都百搭！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Michael Kors曝光全新春夏形象廣告，有舒淇（左）、男星檀健次分別出鏡，還呈現Colby系列新包款，無論是男性還是女性，休閒或微正式都百搭！圖／Michael Kors提供
Michael Kors曝光全新春夏形象廣告，有舒淇（左）、男星檀健次分別出鏡，還呈現Colby系列新包款，無論是男性還是女性，休閒或微正式都百搭！圖／Michael Kors提供

時尚品牌Michael Kors曝光全新春夏MICHAEL Michael Kors形象廣告，除了有女神舒淇、中國人氣男星檀健次分別出鏡演繹之外，品牌還呈現Colby系列新包款，無論是男性還是女性，休閒或微正式都百搭！

適逢MICHAEL Michael Kors系列創立20周年，因此春夏形象廣告亦象徵品牌創意概念的全新演變。設計師Michael Kors表示「藉此展現風格酷颯、自信且時刻敢於冒險的個人態度，可不費力地同時兼具輕鬆休閒與時髦，這就是品牌下一代Jet Set精神」。於是Michael Kors代言人舒淇及檀健次在系列廣告裡，以鬆弛隨興、瀟灑的態度詮釋全新Colby包款，攜手預告今年爆款的設計。這款Colby包款採用光滑牛皮打造出明確輪廓，配以金屬裝飾，前側雙口袋和代表性鎖扣設計更增添功能性，展現品牌美學與實用性。去年一上市就暢銷的Tribeca包，在這季以豐富色彩與多樣材質回歸，提供水洗磨邊牛仔工藝與經典印花硬面皮質等多樣設計，點亮春季造型。

agnès b. VOYAGE系列採用義大利光澤質感皮革製成的兩用手提袋，側面分別採用對比色與帆布面料拼接。圖／agnès b. 提供
agnès b. VOYAGE系列採用義大利光澤質感皮革製成的兩用手提袋，側面分別採用對比色與帆布面料拼接。圖／agnès b. 提供

另外，agnès b. VOYAGE春夏包款系列，則運用硬挺俐落的輪廓，凸顯現代都會風格。並在增添森林綠、嫩黃、粉紅等春季花園色彩；以異材質、對比色拼接等新穎形式，提升視覺豐富度。像是採用義大利光澤質感皮革製成的兩用手提袋，側面分別採用對比色與帆布面料拼接，兩側搭帶鈕釦，靈感來自經典開襟外套的珍珠釘釦，充滿招牌細節設計，輕易成為焦點。還有全新尼龍雲朵包，具備簡約水桶形外觀，充滿空氣感的蓬鬆設計，展現自在、不受拘束的率性氛圍。

中國人氣男星檀健次詮釋MICHAEL Michael Kors Tribeca丹寧鍊帶包。圖／Michael Kors提供
中國人氣男星檀健次詮釋MICHAEL Michael Kors Tribeca丹寧鍊帶包。圖／Michael Kors提供

中國人氣男星檀健次詮釋MICHAEL Michael Kors Colby系列新包款。圖／Michael Kors提供
中國人氣男星檀健次詮釋MICHAEL Michael Kors Colby系列新包款。圖／Michael Kors提供

舒淇演繹MICHAEL Michael Kors Tribeca黑色經典印花鍊帶包。圖／Michael Kors提供
舒淇演繹MICHAEL Michael Kors Tribeca黑色經典印花鍊帶包。圖／Michael Kors提供

女神舒淇詮釋MICHAEL Michael Kors Colby系列新包款。圖／Michael Kors提供
女神舒淇詮釋MICHAEL Michael Kors Colby系列新包款。圖／Michael Kors提供

舒淇演繹MICHAEL Michael Kors Tribeca白色鍊帶包。圖／Michael Kors提供
舒淇演繹MICHAEL Michael Kors Tribeca白色鍊帶包。圖／Michael Kors提供

agnès b. VOYAGE系列全新尼龍雲朵包，具備簡約水桶形外觀，充滿空氣感的蓬鬆設計，展現自在、不受拘束的率性氛圍。圖／agnès b. 提供
agnès b. VOYAGE系列全新尼龍雲朵包，具備簡約水桶形外觀，充滿空氣感的蓬鬆設計，展現自在、不受拘束的率性氛圍。圖／agnès b. 提供

MICHAEL Michael Kors Colby斑馬花紋皮革肩背包，20,100元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Colby斑馬花紋皮革肩背包，20,100元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Colby黑白配色肩背包，18,800元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Colby黑白配色肩背包，18,800元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Tribeca藍色牛仔大型鍊帶包，19,200元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Tribeca藍色牛仔大型鍊帶包，19,200元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kor Tribeca粉色大型鍊帶包，19,000元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kor Tribeca粉色大型鍊帶包，19,000元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Colby白色皮革肩背包，18,800元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Colby白色皮革肩背包，18,800元。圖／Michael Kors提供

品牌 舒淇 設計師

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