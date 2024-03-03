聽新聞
test
0:00 / 0:00
女神舒淇、人氣男星檀健次來勸敗 Michael Kors新包款怎樣都百搭！
時尚品牌Michael Kors曝光全新春夏MICHAEL Michael Kors形象廣告，除了有女神舒淇、中國人氣男星檀健次分別出鏡演繹之外，品牌還呈現Colby系列新包款，無論是男性還是女性，休閒或微正式都百搭！
適逢MICHAEL Michael Kors系列創立20周年，因此春夏形象廣告亦象徵品牌創意概念的全新演變。設計師Michael Kors表示「藉此展現風格酷颯、自信且時刻敢於冒險的個人態度，可不費力地同時兼具輕鬆休閒與時髦，這就是品牌下一代Jet Set精神」。於是Michael Kors代言人舒淇及檀健次在系列廣告裡，以鬆弛隨興、瀟灑的態度詮釋全新Colby包款，攜手預告今年爆款的設計。這款Colby包款採用光滑牛皮打造出明確輪廓，配以金屬裝飾，前側雙口袋和代表性鎖扣設計更增添功能性，展現品牌美學與實用性。去年一上市就暢銷的Tribeca包，在這季以豐富色彩與多樣材質回歸，提供水洗磨邊牛仔工藝與經典印花硬面皮質等多樣設計，點亮春季造型。
另外，agnès b. VOYAGE春夏包款系列，則運用硬挺俐落的輪廓，凸顯現代都會風格。並在增添森林綠、嫩黃、粉紅等春季花園色彩；以異材質、對比色拼接等新穎形式，提升視覺豐富度。像是採用義大利光澤質感皮革製成的兩用手提袋，側面分別採用對比色與帆布面料拼接，兩側搭帶鈕釦，靈感來自經典開襟外套的珍珠釘釦，充滿招牌細節設計，輕易成為焦點。還有全新尼龍雲朵包，具備簡約水桶形外觀，充滿空氣感的蓬鬆設計，展現自在、不受拘束的率性氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言