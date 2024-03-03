星巴克「買一送一」來了！只有1天、不包含星冰樂系列

於現任藝術總監Ibrahim Kamara帶領下，重返巴黎時裝周的Off-White讓眾人感到驚喜，不僅能看到過去熟悉的運動與街頭文化元素，更展現滿滿活力感，彷彿重生一般。而私下或是在鏡頭前時常選穿Off-White服裝的韓團Seventeen成員Dino、品牌已故創辦人Virgil Abloh好友也是網球傳奇的小威廉絲等人都特地來捧場。

2024-03-03 11:41