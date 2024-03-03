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星巴克「買一送一」來了！只有1天、不包含星冰樂系列
接續2月底一連串優惠活動，星巴克再度於3月4日當天，推出「上班日我們一起加油．好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味皆一致的飲料，可享「買一送一」優惠，其中一杯由星巴克招待。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取。
這次的「買一送一」活動，同樣不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、日月潭、墾丁福華、海生館、花蓮理想、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
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