3月5日「驚蟄」 命理師曝：打小人、4生肖恐有血光之災

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
命理師楊登嵙。圖／本報資料照
命理師楊登嵙。圖／本報資料照

名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙說，3月5日上午10時23分進入24節氣中的「驚蟄」，提醒「驚蟄」這半個月，生肖是屬鼠、兔、羊、龍絕對不可參與危險性活動，慎防引起血光之災；「驚蟄日」也就3月5日，流傳打小人、引貴人、祭白虎的習俗。

楊登嵙說明，香港銅鑼灣的鵝頸橋下以「打小人」聞名；一年365天都可以「打小人」，最盛行在「驚蟄日」打小人，因為民俗流傳「驚蟄日」萬物都被春雷驚醒，也包含著小人，所以在小人被驚擾、蠢蠢欲動之前，最好先下手為強。

楊登科說，打小人儀式步驟為「請神」、「稟告」將委託人的姓名、生辰八字等寫在百解靈符上，若要打特定小人，將可以身分之物書寫在小人紙上，「打小人」是利用委託者或施術者鞋等打小人紙，「祭白虎」若在驚蟄日打小人須祭白虎；「化解」用撒花生、豆子等消災解厄；「祈福」以紅色貴人紙，為委託者祈求貴人幫助，「進寶」將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神；「擲筊」出現聖杯表示儀式圓滿完成。

楊登科提醒，打小人的注意與禁忌為打完後要將小人衣紙化掉，切勿將其帶返家中，用來打小人的舊鞋，也不宜再穿，這或許是洩憤另一種方式，在繁忙壓力的社會，是安撫心靈，穩定情緒的方法。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

禁忌 節氣 驚蟄

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