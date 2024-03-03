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懶人包／亞尼克「狂關6店」怎回事？隱藏內幕曝光 探索概念現「倒店潮、汰舊換新」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: FB／亞尼克

文／劉又瑋

台灣知名連鎖生乳捲品牌亞尼克傳出3、4月將陸續關閉6家分店，引起外界議論紛紛，延燒數日後亞尼克董事長吳宗恩27日舉行記者會，親上火線說明目前經營狀況，澄清並非營運出現問題，而是面臨缺工、原物料上漲等因素調整策略。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查發現，探索概念出現以「倒店潮」和「汰舊換新」兩種概念相反的網路討論方向，後續如何發展，受到各界關注。

亞尼克連關6店早公告　遭媒體揭露聲量突暴衝

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「亞尼克」近一個月網路聲量累計12,996筆，絕大多數聲量出現在2月23日媒體揭露亞尼克3、4月將連關6店的消息之後，24日引發多家媒體跟進相關報導，推動網友議論，單日聲量立即竄升至3,070筆。

其實這消息早在2日就已公告在官網，缺少媒體曝光，隔天2月3日只累積195筆聲量，兩者差別可看出在資訊傳播上，媒體仍具顯著影響力，讓各界關注該品牌營運狀況。風波持續，亞尼克董事長吳宗恩決定在2月27日召開記者會，親上火線回應眾人關心議題，當日發言引起網路社群討論，單日累積聲量4,240筆，成為近一個月單日最高聲量。

▲ 「亞尼克」近一個月聲量趨勢變化。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

吳宗恩曝2年請不到店長　連關6店要「汰舊換新」

對於亞尼克即將在2個月內連關6店，吳宗恩記者會上澄清公司經營一切正常，今（2024）年改變經營策略才會做出調整。他指出，受到缺工和原物料上漲兩大因素影響，有些分店才會設立停損點收掉，尤以缺工問題特別嚴重，即使營業時間從12小時改為10小時仍無法解決，部份分店甚至發生2年請不到店長的情況。

吳宗恩說明，亞尼克目前還有18間分店，也即將在台北車站再開新店面，維持全台19個據點經營，他同時指出，無人商店是未來趨勢，所以未來重心將朝YTM蛋糕自動販賣機發展，目前已經推出二代機，今年希望在雙北地區設立40個機台，讓消費者未來24小時都能買到生乳捲等商品。

▲ 亞尼克積極發展YTM蛋糕自動販賣機，圖為西門店設立的機台。
image source: FB／亞尼克

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「亞尼克」近一個月探索概念包括「結束營業、倒店潮、集體倒店潮、亞尼克連關6門市、連關6間門市、南投店不到1年就熄燈」以及「YTM、營運良好、汰舊換新、非集體倒閉」等詞彙，形成兩個意義截然不同的討論方向。

▲ 「亞尼克」近一個月探索概念。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

認為經營出現狀況的「倒店潮」系列，包括3月17日結束營業的嘉義中正店，以及開幕不到一年就收掉的南投草屯店，還有連關6間門市的內容；象徵經營策略調整的「汰舊換新」系列，則以吳宗恩記者會上發言，提及朝向YTM蛋糕販賣機發展，營運調整與缺工問題有關等，在對立詞彙各佔一半的情況下，後續如何發展持續，各界將持續關注。

▲ 亞尼克2023年5月底開幕的南投草屯店將於今年4月底關門。
image source: FB／亞尼克

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月29日至2024年02月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『亞尼克』相關文本進行分析，調查「網路聲量」、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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