大眼睛、看更清！MIDO「電視機」TV Shape重返1970
隨著現代人們大量使用智慧型手機，視力問題已然比過往對當代帶來更大變化。眼睛是靈魂之窗，而看得清楚，更代表了能夠更快速、更精確地接受正確資訊。隨著情人節的來到，瑞士鐘表品牌美度（MIDO）推薦了自家的先鋒（Multifort）系列腕表，以1970年代流行的TV Shape表殼搭配雙位數顯示的「大日期」（Big Date），洋溢著懷舊也當代的時髦氣息。
在1970年代，除了主流的方形、圓形，宛如電視機的TV Shape正是時代科技、先進的象徵。先鋒（Multifort）系列大日期腕表捕捉到了1970年代的時代氛圍，40 x 39毫米的精鋼表殼並搭配了橘色橡膠表帶與漸層的煙燻黑色面盤；以ETA C07.651機芯為基礎的Calibre 80自動上鍊機芯，以Nivachron™鈦游絲所以具備抗佳的抗磁性，不易受到生活中磁場的影響、導致機芯運作的偏差；而80小時的動力儲存，如果是在周五上班前為表款上滿動能，即便周末兩日靜置、並未配戴，到下一周周一上班時、仍能維持運作。
表款最大特色更在於12點鐘方向、以兩個獨立數字顯示的「大日期窗」，較尋常的日期數字視窗更大、更清楚，讀取便利。表款防水性能可達100米，將伴隨著情人上山下海、自由展開全新記憶，時分針並施以Super-LumiNova®白色夜光塗層處理，讓表款如情人般、可靠不分晝夜，訂價36,300元。
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