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OMEGA X Swatch「MoonSwatch」慈善義拍出爐！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
行李箱內將包含11只表款、並附有全世界11個重要機場（城市）的特殊註記。圖／OMEGA提供
行李箱內將包含11只表款、並附有全世界11個重要機場（城市）的特殊註記。圖／OMEGA提供

想要做好事，兩個人、兩個組織合作起來效益自然倍增。日前OMEGA曾宣布，與長年合作的非營利慈善組織ORBIS合作，推出合計11套以OMEGA X Swatch的Moon Watch行李箱，日前不僅圓滿落幕，也達成了拍賣佳績與品牌全新里程新頁。

由於OMEGA曾和同集團最入門品牌Swatch合作，打造出運用BIOCERAMIC生物陶瓷為表殼、OMEGA超霸（Speedmaster）表款為設計的多款平價款，成功在全世界引起話題，並成功拉抬了Swatch聲勢與業績；本次OMEGA則與長年合作的非營利醫療教育愛盲組織ORBIS合作，推出11 套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒，內含11只表款，日前已在蘇富比網站上總計拍出534,670瑞士法郎、折合台幣約1,910萬元，OMEGA並將此筆拍賣所得、100%捐贈與ORBIS，喜成佳話一樁。

ORBIS長年投入眼睛疾病的救助、支援與教育，不少患有盲疾的兒童更因奧比斯（Orbis）的幫助，因此能第一次親眼看見父母、星辰月亮與世間萬物，此舉正和OMEGA超霸登月表款，產生了無形連結。

而其中一款行李箱於香港展示期間，香港女星邱淑貞之女、香港女模沈月（Ayla Sham）也在OMEGA香港專賣店上現身，並和OMEGA執行長、ORBIS執行長Derek Hodkey、歐米茄總裁兼執行長Raynald Aeschlimann，一同合影留念。沈月除了手上配戴OMEGA的De Ville Mini Tresor表款，並為穿著藍色衣服的ORBIS小熊親筆簽名，善心、優雅、氣質，正與手上的Mini Tresor表款、風格無間。

而雖然拍賣已然結束，但喚起的愛心相信不會因而停止，也將隨OMEGA的超霸登月腕表，持續探索、見證更多奇蹟與前人未至之境。

香港女模特兒、OMEGA品牌好友沈月手戴OMEGA的De Ville Mini Tresor表款，並為穿著藍色衣服的ORBIS小熊親筆簽名，氣質、善心也優雅。圖／OMEGA提供
香港女模特兒、OMEGA品牌好友沈月手戴OMEGA的De Ville Mini Tresor表款，並為穿著藍色衣服的ORBIS小熊親筆簽名，氣質、善心也優雅。圖／OMEGA提供
OMEGA推出11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒，內含11只表款，日前已在蘇富比網站上，總計拍出534,670瑞士法郎，折合台幣約1,910萬元，OMEGA並將此筆拍賣所得、100%捐贈與ORBIS。圖／OMEGA提供
OMEGA推出11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒，內含11只表款，日前已在蘇富比網站上，總計拍出534,670瑞士法郎，折合台幣約1,910萬元，OMEGA並將此筆拍賣所得、100%捐贈與ORBIS。圖／OMEGA提供
ORBIS長年投入兒童眼疾的救助、支援與教育。圖／OMEGA提供
ORBIS長年投入兒童眼疾的救助、支援與教育。圖／OMEGA提供
ORBIS執行長Derek Hodkey（左）與OMEGA總裁暨執行長Raynald Aeschlimann（右），以及OMEGA品牌好友、香港女星沈月，一同合影留念。圖／OMEGA提供
ORBIS執行長Derek Hodkey（左）與OMEGA總裁暨執行長Raynald Aeschlimann（右），以及OMEGA品牌好友、香港女星沈月，一同合影留念。圖／OMEGA提供

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