時尚品牌結合藝術 姚瑞中山水變立體服裝

台灣唯一零廢永續時尚品牌 STORY WEAR 首度與忠泰集團旗下藝術策劃團隊「明日製作所」跨界聯合推出 「永絮意識 Recreating Stories 展覽」，展期即日起至4月7日，展覽地點位於 NOKE 忠泰樂生活 3 樓 UNCANNY。

「永絮意識 Recreating Stories 」展覽結合時裝與當代藝術，藉由「絮」代指布料與紙張纖維，將衣物與畫作回歸為的原初媒材，並再造敘事，帶出人與物的深刻持有關係。衣之為物如何更被珍藏？畫作如何流轉，又能織起新的故事？展覽以物件的生命延續為題，展出零廢時裝品牌 STORY WEAR、當代藝術家姚瑞中以及劉文瑄系列新作，在衣與紙之間串起一場獨特的詠物詩篇。

展場中，STORY WEAR與姚瑞中合作，將獨特的姚氏山水語彙結合可持續循環的布料，絹印版畫作品《乖乖-兔兔》，將藝術家的珍貴記憶入畫，成為本展系列商品標誌性圖騰。平面畫作幻化成 3D 立體服裝作品，別有一番觀賞趣味。

現場姚瑞中全新巨型屏風畫作〈海峽風雲〉也首度亮相，以金箔製作的六屏屏風波濤洶湧、捲起千堆雪般浪花，描繪台灣海峽數千年來潮起潮落的歷史。

此外，台灣藝術家劉文瑄2013 年以古根漢美術館門票再創作之〈古根暈眩〉作品引起藝術界矚目，本次展出他2014 年起創作的「對話」系列作品，藉由將舊貨市場中蒐集而得的無名水墨，拆解、重構、裝裱，與古畫進行跨越時空的「對畫」，並藉由古畫之裝裱布樣，於繪畫及時裝之間建構起橋樑，為當代水墨創作開展出全新的路徑。

展場中，劉文瑄更與STORY WEAR 跨界合作帶來全新裝置藝術，利用回收牛仔布拓印、噴墨於紙張上，從中探索織品與紙張雕塑結合的可能性。其他還有更多優秀作品，歡迎觀眾現場觀賞。