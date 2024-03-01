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7合一0廢風衣上身！鳳小岳站台台設計師品牌 力倡永續

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
活動上Story Wear創辦人陳冠百（左）並與鳳小岳一同合影留念。記者／沈育嘉攝影
活動上Story Wear創辦人陳冠百（左）並與鳳小岳一同合影留念。記者／沈育嘉攝影

一向強調「0廢時尚」、永續概念的台灣設計師品牌Story Wear，今日甫於忠泰樂生活NOKE開啟了「永絮意識Recreating Stories展覽」，現場除展出台灣藝術家姚瑞中、劉文瑄的藝術作品，同時也邀請人氣男星鳳小岳出席站台，展現時尚的永續姿態。

近日將在Legacy台北帶來「After The Show」演唱會的鳳小岳，今日特別穿上了一件由Story Wear打造、以7件牛仔褲重新改造而成的長風衣，帥氣滿點。出席活動時他並表示，小時後就有全家從舊衣廠獲得新衣的經驗，而關於時裝造成的污染，他認為要回到肌膚跟布料接觸的感覺，由於多數衣服所使用的化學藥劑是平常不易感受到的，他並建議下一代、在青少年之前，減少穿著人工布料。

現場Story Wear創辦人陳冠百則表示，當初創辦Story Wear品牌的重點不在於銷售，而是想嘗試提醒公眾：時裝產業已是全世界第二大污染來源，而紡織產業更有關勞工權益、海洋問題、土地破壞，並希望能喚醒消費者在購物時意識到自己的抉擇、能為下一代帶來改變。

而本次展覽首推藝術家姚瑞中的大型裝置、藝術大型屏風《Invidia：海峽風雲》，是藝術家生平的第二次大型藝術裝置、也是首度對公眾公開；Story Wear因此從畫作中的海洋線條與姚式金箔得到靈感，以「不插電」、全程不使用縫紉機，設計出一款金色Kimono外套，值得一提的是Story Wear的展覽時、姚瑞中的畫作將可搭配衣服一同購買，一次滿足時尚、藝術收藏兩種願望。

展覽的另一位藝術家則為台灣藝術家劉文瑄，她將無名的舊畫重新拆解、裝裱並覆蓋塗鴉，展現跨越時空的「對畫」、別具趣味；藝術家劉文瑄現場並表示，她平常並未進行水墨畫作創作，現場的藝術緣起於她思念素人藝術家的奶奶，因此先自東京、首爾搜羅各地的骨董畫作，帶回台灣後委請修復師修復、重新裱框，近而帶來了多幅「對畫」，嘗試在當代與現代之間，找到藝術、字畫與時代的平衡點，更以古畫之裝裱布樣，在繪畫與時裝間建立連結。

於此同時，今日活動現場並包含由永豐餘提供的環保回收紙磚，以及由稻殼再製的衣架，都可在展覽結束後、回收再利用，其中展覽並陳列有Story Wear商品，包含配件、衣物、環保袋與衣架，可透過消費行為、展現永續的意志。「永絮意識Recreating Stories展覽」已由即日起開展，地點位於NOKE忠泰樂生活3樓UNCANNY，並將持續展出至4月7日（日）為止。

除了出席活動，鳳小岳並在現場獻唱，也為3月初將登場的演唱會溫馨暖身。記者／沈育嘉攝影
除了出席活動，鳳小岳並在現場獻唱，也為3月初將登場的演唱會溫馨暖身。記者／沈育嘉攝影
藝術家姚瑞中的大型裝置《Invidia：海峽風雲》，以海浪、金箔為元素，充滿動感活力，也是首度對公眾公開。圖／Story Wear提供
藝術家姚瑞中的大型裝置《Invidia：海峽風雲》，以海浪、金箔為元素，充滿動感活力，也是首度對公眾公開。圖／Story Wear提供
現場的FPC衣架、由永豐餘提供的廢紙磚，都可在展覽後回收再利用。圖／Story Wear提供
現場的FPC衣架、由永豐餘提供的廢紙磚，都可在展覽後回收再利用。圖／Story Wear提供
「永絮意識Recreating Stories展覽」已由即日在NOKE忠泰樂生活3樓UNCANNY開展，並將持續展出至4月7日（日）為止。圖／Story Wear提供
「永絮意識Recreating Stories展覽」已由即日在NOKE忠泰樂生活3樓UNCANNY開展，並將持續展出至4月7日（日）為止。圖／Story Wear提供
台灣藝術家劉文瑄是將舊貨市場中蒐集而得的無名水墨，拆解、重構、裝裱，覆蓋塗鴉，展現跨越時空的「對畫」、別具趣味。記者／沈育嘉攝影
台灣藝術家劉文瑄是將舊貨市場中蒐集而得的無名水墨，拆解、重構、裝裱，覆蓋塗鴉，展現跨越時空的「對畫」、別具趣味。記者／沈育嘉攝影
Story Wear強調0廢時尚，每一件衣物內裡都有「身分證」，將製作的材料、工匠、製程，透明公開。圖／Story Wear提供
Story Wear強調0廢時尚，每一件衣物內裡都有「身分證」，將製作的材料、工匠、製程，透明公開。圖／Story Wear提供

畫作 藝術家

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