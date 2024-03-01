燦坤「春風得意38女神節」開跑！大型家電安裝送6000購物金

3月歡慶國際婦女節，燦坤精選眾多熱門超值3C家電祭優惠搶攻「她」商機，即日起至3月21日推出「春風得意38女神節」，活動期間全館大型家電75折起，四大家電（空調、冰箱、洗衣機、電視）安裝完成就送6,000元購物金，加碼再抽10,000燦坤K幣。迎AI筆電換機潮，到燦坤買AI筆電抽AI手機，再享獨家好禮限量送。燦坤也特別祭出女神節專屬現折券，活動期間不論新舊會員，首次綁定APP還能抽688燦坤K幣。

燦坤空調早鳥「熊速配」主打今天買、明天裝，享免費到府場勘、VVIP級尊榮安裝服務，還有多重早鳥好禮限量送。燦坤3月洗衣機節主推金級省水機種，滾筒式機種最高送3,000燦坤K幣，享5年免費延長保固、再送精美好禮。活動期間選購日製冰箱獨家送價值4,700元贈品，Panasonic日製冰箱消費滿5萬元送全家便利商店2,000元商品卡。現在選購一級能效空調、冰箱還能享節能補助及貨物稅減徵最高5,000元，累積環保綠點額外再享最高2,000元週末回饋。3月底前至燦坤線上購物網買熱水器、瓦斯爐享全站83折起，領券最高再折1,100元，還可申請政府補助最高3,000元。

燦坤「春風得意38女神節」全館9大品牌電視55折起，選購指定品牌商品享最高2,599元現折回饋，買4K電視指定機種最高送價值近萬元的德國百靈電鬍刀或智能掃地機器人。Dyson吹風機－粉霧拚色禮盒版限時優惠價14,600元，隨貨送專用收納架；PHILIPS音波電動牙刷下殺95折、獨家送總價值超過4,000元好禮。女神節買四大家電再加碼，活動期間購買空調、冰箱、洗衣機、電視並完成安裝就送6,000元購物金，還有機會抽10,000燦坤K幣。此外，買家電系列商品加選「燦坤AI聲控智慧主機」再享限時5折優惠，一台只要1,499元。

AI熱浪席捲全台，燦坤瞄準AI筆電換機潮，日前趁勢發動AI大會師，集結Asus、Acer、Lenovo、HP、MSI五大筆電大廠祭優惠，同時也聯手各大3C周邊廠牌聯合響應。燦坤3月份活動期間全館AI筆電83折起，買任一款AI筆電有機會抽Samsung Galaxy S24全新AI手機，指定AI機種獨家送大通65W GaN氮化鎵快充頭及C to C USB3.1快充線-1M。燦坤線上購物「AI筆電會場」新上線，買搭載Intel Core Ultra筆電，登記送羅技M650無線滑鼠；買Intel處理器筆電滿35,000元，登記送SodaStream Jet氣泡水機；凡下單任一款筆電，登記還可再獲得10%線上購物金。

此外，3月14日前到燦坤買Apple系列商品享女王節專屬優惠，熱門款13吋MacBook Air M1立減2,000元、再送千元保護貼，現折回饋達9.7%；指定款14吋MacBook Pro M3新機享現折5%；熱銷款iPhone 15 Pro Max 256GB現折1,815元、再送33W GaN氮化鎵充電器；AirPods Pro 2nd活動價6,850元。Samsung Galaxy S24旗艦新機獨家贈最高總價值10,860元的「星愛AI有你大禮包」，內有最新上市的Galaxy Fit3手環、Buds2 Pro耳機、保護貼加防摔殼。最新上市Galaxy Fit3手環享活動價2,680元，搭配指定商品現折1,000元，教育價另享7折優惠、只要1,876元。