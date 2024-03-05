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風靡全球！女神必備美學創新英國頂級瑜珈輔具品牌

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

Clesign是源自英國倫敦的頂級瑜珈輔具品牌，專門研發與生產頂級工藝瑜珈產品。擁有一群頂級研發及設計團隊，不斷創新與創造環保方法，在生產同時專注研發產品，一直在推動環保運動，創造出擁有高品質、實用的瑜珈用品，同時享受帶來更友善環境的運動體驗，是許多瑜珈教室與瑜珈老師，及企業指定的愛用瑜珈精品品牌。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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屢獲多項殊榮，2018-2021 連續三年獲得『WORLD – BEST YOGA MAT』獎項，2021年獲得『ISPO Design Award – LIFE PRIME』獎項，2022年獲得『Innovation Award – CLESIGN Patent R&D』獎項。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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最熱銷的COCO PRO Yoga Mat系列使用最新的科技皮專利技術，配合獨有Alignstars 系統的多國創作專利以及版權，與全球多個瑜伽名師聯合創作，標誌性的星鑽圖案上包含了66 個瑜伽動作對準點，中間層添加專利碳纖維配方，杜絕細菌滋生。底部升級為有機天然橡膠+椰子殼纖維，緩衝性及抓地力更好。展現驚人的止滑、穩定性。

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熱銷好評的OSE瑜珈鋪巾系列是高汗量練習者的好選擇。採用抑菌碳纖維與具羊毛觸感的新型陽離子島絲纖維表面，達到優異的濕止滑效果，快速乾燥，雙面皆能使用！清洗十分方便，使用手洗或機洗都OK，注意不建議放入柔軟精喔！於有.設計 uDesign電商設計平台，3/1至3/31全館指定商品9折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

專利 瑜珈

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