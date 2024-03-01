讀賣巨人魅力席捲大巨蛋 優嘖攜手17LIVE搶先直擊

《TOYOTA 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合》將於本週末(3/2-3/3)在台北大巨蛋登場，日本職棒人氣勁旅讀賣巨人隊將先後對戰中華職棒中信兄弟及樂天桃猿。本次賽事將是台北大巨蛋首次迎來滿場球迷，優嘖國際同時也將聯手知名直播平台17LIVE為粉絲們呈現精彩內容與豐富好禮。

優嘖國際一直以來致力於文化娛樂與體育運動賽事發展，本次與賽事主要贊助夥伴17LIVE共同策劃，除了推出獨家內容，《17瘋開箱》將於3月1日至3月3日節目中，由主持人圓圓率曼曼、蔡譯心、林俞汝及「雅典娜練習生」俏喜等多位人氣主播攻蛋，搶先帶大家開箱台北大巨蛋，感受觀眾席絕佳的觀球視野、體驗貴賓席的尊絕獨享空間。

旅日名將姜建銘本次受邀擔任節目嘉賓外，他也將在3/3擔任開球嘉賓 圖片：優嘖國際 現場拍攝

此外，三天節目中更將獨家直擊巨人隊賽前練習，並邀請到重量級節目嘉賓——臺灣旅日名將、外號「猴子」的姜建銘教練及讀賣巨人VENUS女孩，更多精彩內容都在本週末的《17瘋開箱》！

《17瘋開箱》節目連結請點我

姜建銘旅日期間表現出色，時至今日仍受到中外媒體關注。 圖片：優嘖國際 現場拍攝

曾旅日並效力於讀賣巨人隊的姜建銘期間寫下不少令人驚艷的絕佳表現，當中更締造首位台灣投手擔綱巨人隊開幕戰先發的紀錄，在擔任讀賣巨人隊研修教練後，日前正式接任業餘勁旅全越運動成棒隊總教練，此次參加《TOYOTA 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合》，姜建銘教練將在節目中與大家分享旅日期間的奮鬥過程，以及與本次來台的讀賣巨人眾多知名球星間的有趣互動。

本次賽事主要贊助夥伴17LIVE近年積極投入運動賽事，除了冠名P.League+高雄17直播鋼鐵人球隊，更與中職味全龍密切合作，這回節目主持人圓圓更曾於體育台期間曾主持棒球節目，表示「一直以來都非常關注中職及棒球賽事，也因主持多場棒球或球隊活動，幾乎集滿各隊球衣。」

同時節目主播林俞汝則分享因為自己是兄弟象迷，以前兄弟象主場在天母的時候更是經常到現場支持，當時最喜歡的球員是「恰恰」彭政閔，隨著他成為中信教練而成為中信球迷；此外，林俞汝也提到，自己將在3/2賽前演唱多首熱門歌曲，歡迎粉絲當天到場共襄盛舉。

17LIVE除了規劃精彩節目外，也在兩天交流賽中安排許多精彩表演，連續兩天都有多位主播帶來賽前演出及中場活動，現場也有準備彈珠台、扭蛋等豐富攤位活動，歡迎全台熱血球迷一起到大巨蛋，一邊替台灣球員加油、一邊與直播主們同樂！

【關於17LIVE】

17LIVE是亞洲最大的影音直播串流娛樂平台，全球擁有超過5,000萬註冊用戶(截至2022年9月)、簽約主播人數超過12萬。我們的使命是“To Empower Human Connections through Live Technology”，期望以直播技術捕捉人們生活裡無法倒轉的時刻，豐富人與人情感的連結交流。在17LIVE，可以跨越時空、更能直通全世界，讓人們在同片天空下，透過直播一起跨越七大洋，紀錄每個生活片段，共同珍藏稍縱即逝的時光。