高年級生腦力全開防失智 「大腦訓練學習機」有效健腦

台北市中山區行仁里的社區照顧關懷據點，一名九十五歲的阿公在玩「數字記憶」遊戲，一邊聽題目，一邊認真在螢幕上作答，遊戲結束，腦活躍度獲得72高分，引起現場拍手稱讚。

阿公體驗的「ExBrain腦健康賦能訓練」，是一款大腦認知訓練的學習機，裝備有兩樣，一個運動頭套造型的大腦活動感測器，搭配一台觸控式螢幕，內建遊戲以認知能力分為六大類：注意力、記憶力、腦回轉力、控制力、專注力、預測力，例如阿公玩的「數字記憶」遊戲屬於加強記憶力。目前推出的遊戲已有42種，還在持續開發。

在現場舉辦體驗活動的樂齡網經銷事業部協理張吉安表示，阿公原本興趣缺缺，在看護陪同下安靜旁觀，也不太想跟人互動，後來看到其他爺奶都玩得開心，阿公也心動下場，儘管數字測驗的分數不高，但是腦活躍度的分數卻很高，表示這款遊戲成功地讓阿公動動腦，還提高阿公參與社交活動的意願。

日本腦科學知識應用 玩遊戲預防失智

樂齡網董事長張慶光表示，「ExBrain是日本東北大學和日立高新技術組建的腦科學公司 NeU 共同研發的一款超小型大腦活動感測器，戴上傳感器進行遊戲，可以即時測量大腦活動，ExBrain在日本已經推出三、四年，2021年還獲得第九屆亞洲長者護理創新年度大獎。」

值得一提的是，NeU的CEO川島隆太博士就是任天堂遊戲機的技術長。川島隆太是日本東北大學加齡醫學研究所所長，也是日本腦功能開發領先研究員，在全球高齡化以及失智症人口逐漸增多的趨勢下，川島隆太將研究得到的知識應用於產學合作，希望通過腦科學為提高生活質量做出貢獻。

日本早稻田附設醫院日照中心的實測例子，2名受測長輩分別為93歲、78歲，兩人每周進行一次遊戲、每次三十分鐘，持續三個月後，數據顯示認知功能和行動機能都有改善。

「ExBrain的操作很簡單，戴上感測器，觸控螢幕下載APP，開啟藍牙跟感測器做連線即可，如果沒有觸控螢幕，可直接用平板或手機連線。」張吉安陸續在醫院、長照機構、日照中心、榮民之家、關懷據點、石頭湯據點等舉辦體驗活動，有認知障礙或失智症長輩參加，「長輩體驗時會互相較勁，競爭非常激烈，透過持續訓練會很明顯發現長輩的反應變得愈來愈快。」

張吉安說明，ExBrain可用螢幕顏色來觀察大腦活躍程度，「我們在機構進行體驗時，照服員經常比長輩更開心，因為有些長輩平時話很少或不說話，戴上感測器之後，看到螢幕顏色變化，就會知道長輩對哪些談話或課程內容有反應，讓照服員更懂長輩的心，甚至能更有效幫助長輩賦能。」

張吉安強調，大腦訓練不是長輩限定，ExBrain沒有年齡限制，樂齡網也推廣至學校單位，包含特教生學習專注，也進入到幼兒小學體系，最小的使用者只有2歲。使用時，APP會記錄受測者的個人訓練得分、級數以及大腦活躍程度，可觀察變化，後臺管理者則可以一次瀏覽多名受測者紀錄，有助於機構或醫院、學校掌握受測者大腦活動數據。

小黑盤樂齡遊戲 刺激感官

而讓長輩分組競賽玩得更起勁的還有「oplate小黑盤」，一組六個手掌大小的輕巧圓盤，也是透過行動裝置下載APP，攜帶方便、操作簡單，有很多種遊戲提供選擇，主要是透過小黑盤的燈光、聲音以及震動等方式，提供相對應的視覺、聽覺和觸覺的刺激。

「小黑盤樂齡遊戲不但好玩還能融入社交，也可訓練反應和注意力、認知和記憶、肢體控制與協調等。」張吉安示範時將六個小黑盤擺在桌面，哪一個小黑盤的燈亮起，就立刻用手拍擊盤面，類似遊樂場裡的打地鼠機，每次體驗時都有長輩興奮到從椅子上站起來，場面十分熱烈，「透過小黑盤遊戲不但可以訓練腦，就連手臂、腳、心肺都可以訓練到。」

小黑盤一組六個，最多可以兩組連線，很適合全家一起玩，使用時以藍芽連線，充電1.5小時，可連續使用6-7小時。玩法上，小黑盤可以用腳踩，或用魔鬼氈綁在腿上進行遊戲。張吉安說，綁在腿上的玩法特別受到年輕學生的歡迎，此外，小黑盤的感應距離最長可達40公尺，以手機在中間點，往左20公尺、往右20公尺，因此也已經有專業運動員運用於訓練上。