盤點台灣六大新生代女演員 王淨擁3部破億國片竟只排第二？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台灣新生代女演員」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大新生代女演員排行。

近年許多台灣影劇作品在國內外創下絕佳口碑，不少台灣演員也藉此機會一戰成名。

而提到台灣著名的「新生代女演員」，你腦中浮現的是在電影《瀑布》中與影后賈靜雯飆戲還絲毫不怯場的王淨、在《美國女孩》中演活遭遇文化衝擊的異鄉人一角的方郁婷，還是在Netflix 新劇《愛愛內含光》裡不畏世俗眼光大膽盡「性」的詹子萱呢？

「詹子萱」大膽演出破尺度新劇受網友大讚 鬼才演員「王淨」入行七年獲獎無數 ▲ 網友熱議TOP6台灣新生代女演員 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「新生代女演員」的相關話題討論，可以看到在話題新劇《愛愛內含光》裡飾演「邱曖」的新銳演員詹子萱備受網民的討論，熱度高居不下。

在劇中，邱曖受到童年時目睹父親出入聲色場所的影響，因而崇尚「只性不愛」的速食愛情觀，而詹子萱也精湛地詮釋了邱曖內心的矛盾以及陰影，深受觀眾好評，不少網友讚許她「自然笑容很圈粉」、「跟柯震東之間的感情線很有火花！」點出其在劇中的好表現，不僅是《愛愛內含光》的一大看點，更是讓追劇影迷欲罷不能的原因之一。

而同為新生代女演員的王淨，出道僅七年便已獲獎無數，更參演過多部票房破億的熱門電影；無論是《返校》中與老師大談禁忌愛戀後由愛生恨的「學姊」方芮欣，又或是《你的孩子不是你的孩子》中，飽受家長壓力所苦而自殺的女高中生，王淨都能以自身獨特的風格完美消化。

網友更點評「王淨真的是這幾年崛起最快的新生代女演員」、「在超多台劇都可以看到她的身影」。王淨除了演技受到粉絲喜愛之外，17歲時在計程車上大唱小幸運的影片被翻出後，更讓不少網友直呼「戀愛了」，笑稱她根本是「被演技耽誤的歌手」。

提到怪物級新人演員，部分網友也點名素人出身，首次拍戲就憑藉著電影《美國女孩》入圍金馬獎「最佳新人」、「最佳女演員」兩項大獎的方郁婷。其自然而精湛的演技收穫不少青睞，更有網友直接封她為「SSR級（Superior Super Rare 特級超稀有）新人演員」，還有民眾補充，她清澈空靈的雙眼相當有魅力，直呼「根本是小周迅吧…」。

而在爆紅之後，方郁婷在採訪中也提到將持續精進自己、讓自己得以更加融入每個角色，她的不懈努力也讓她在2022年以《罪後真相》入圍第59屆金馬獎最佳女配角獎，創下金馬獎史上最快、也是最年輕就完成演員獎項入圍大滿貫的紀錄。

你最喜歡哪位新生代女演員的作品呢？長江後浪推前浪，這些演員們除了在影劇中展現出色的個人演技，也愈來愈勇於挑戰與以往不同的角色設定，讓身為劇迷的我們大飽眼福，也期待更多有潛力的演員能夠被觀眾看見、在影視產業中嶄露頭角！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「台灣新生代女演員」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/15~2024/02/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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