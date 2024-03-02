北中南都有！盤點全台六大必逛購物商城好買也好拍

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「購物商城」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的人氣購物商城排行。

每到假日，不少人會選擇出門逛街購物作為放鬆身心的方式。其中集結了眾多知名品牌的購物商城，便成為了假日休閒的熱門去處之一。我們本次便針對「購物商城」進行觀測，一起來看看全台有哪些超好逛的購物商城吧！

華泰名品城特色造景「好逛又好拍」 全新登場LaLaport附近綠地也超美 ▲ 熱議TOP6 購物商城 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「購物商城」相關話題的討論，可以發現位於桃園中壢區的「華泰名品城」最受網友熱議。

華泰名品城標榜為台灣第一家「美式露天」購物商城，園區內更定期變換造景，從美式復古風，到充滿聖誕氣氛的「聖誕城」、「年味十足」的新年造景，讓愛逛又愛拍的網友紛紛直呼「好逛又好拍！！超適合過年來這邊走春拍照挖寶的」，讓華泰名品城除了是日常「精品品牌買鞋、配件之類挖寶」的好去處外，也成為桃園的打卡熱點之一。

而去年2023年5月在台中東區全新開幕的「LaLaport」從初登場就蔚為話題，被譽為「台中新地標」，是另一個網友熱議的焦點。該購物商城分為「北館」與「南館」，並在2、3樓設置空橋串接，其中2樓天橋的天花板更有大型LED螢幕，讓民眾在往返兩館的同時還能欣賞美麗多變的影像，吸引大小朋友駐足欣賞，讚嘆道「天幕空橋真的好美喔」、「空橋也太夢幻了」。

除了好逛好拍的特色之外，也有網友分享「來到台中的火紅LaLaport其實最讓我驚豔的是一旁的『星泉湖』景觀」，表示這裡「很有綠意的愜意舒適氛圍」，並推薦「來到LaLaport一定一定要來這裡走走」，下次逛完街不妨到一旁的公園坐坐，享受大自然綠意滿溢的景致，放鬆身心吧！

另外，新北的「林口三井Outlet」是目前北台灣最大的購物商城，且網友也指出「林口除了三井比較沒有什麼大的室內空間可以逛，特別是很熱的天氣，下雨的天氣」，成為許多附近居民假日的好去處，表示「蠻好逛也好吃的呀，還有電影可看」，不過也有人提醒「有天假日去，人超多的」，推薦想在輕鬆愉快的購物氛圍下好好「挖寶」民眾，盡量選擇平日前往，更能享受逛街的樂趣。

你也喜歡逛街嗎？無論是追求時尚還是注重性價比，購物商城都能滿足各式客群的需求，下次假日不妨協同親朋好友一起出門逛逛，說不定能以驚喜的價格買到自己心儀許久的商品喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「購物商城」相關討論則數。觀測期間：2023/11/14~2024/02/14，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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