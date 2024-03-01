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7-ELEVEN全台門市展開「高雄櫻花季」主題活動！網羅10大類、逾30款新品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
3月6日起全台逾6,800間7-ELEVEN門市化身最浪漫的櫻花風格店，首度推出「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題活動。圖／7-ELEVEN提供
3月6日起全台逾6,800間7-ELEVEN門市化身最浪漫的櫻花風格店，首度推出「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題活動。圖／7-ELEVEN提供

春暖花開賞花趣，7-ELEVEN打造超浪漫的音樂節品牌「高雄櫻花季」，將於3月22日起連續3天於高雄夢時代廣場盛大舉辦，1月初於ibon售票網開賣預售票即吸引近2萬人次搶購，仍有少量票券欲買從速。為高雄櫻花季暖身，3月6日起全台逾6,800間7-ELEVEN門市化身櫻花風格店，首度推出「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題活動，網羅專案架、鮮食與甜點、CITY系列等10大類、推出逾30款新品。

邀請全台消費者一起感受浪漫春天到來，CITY CAFE換上6款櫻花季限定杯身，除了首度推出的高雄夢時代款，還有東京、首爾、巴黎、西雅圖、華盛頓等5大城市杯，值得珍藏。同時，3月6日至3月19日全新推出「CITY莓好光櫻心凍風味飲系列」，以草莓果肉與櫻花風味果凍融入拿鐵或紅茶，帶出豐富的飲用口感，活動期間大杯以上第2杯7折；線上「OPENPOINT行動隨時取」亦限時推出新品嘗鮮每日限量優惠及春遊野餐必喝CITY系列。

全台21間「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡自3月6日至4月2日期間歡慶櫻花季，購買不可思議拿鐵系列飲品，皆可免費升級限量粉紅櫻花拉花；購買不可思議全系列飲品任一杯，即可以49元優惠價加購春夏限定新色品牌皮質杯套（原價99元）。

除了春日新飲品，7-ELEVEN還推出一系列鮮食商品喚醒春意味蕾，商品包裝換上粉嫩色系與浪漫櫻花海氛圍，像是以時下流行的罐裝義大利麵沙拉做為靈感發想的「21Plus椒香胡麻雞肉麵沙拉」（售價79元）、一次可品嘗4種海陸風味壽司的「繽紛花漾壽司組」（售價79元）、暢銷人氣「優格彩蔬棒沙拉」（售價59元）、「炙燒明太子鮭魚飯糰」（售價42元）、深獲蔬素食族喜愛的「松露風味蔬菜烘蛋捲餅」（售價65元）等；另有賞櫻當然不能錯過甜蜜的烘焙、甜點，包括「荔枝玫瑰乳酪貝果」、「草莓餅乾甜甜圈」、「楓糖奶霜鬆餅」、「櫻花草莓風味提拉米蘇杯」、「櫻花草莓風味奶酪杯」等。

此外，7-ELEVEN主題專案架也推出超過20樣台日韓櫻花風味和包裝食飲用品，讓消費者可以一同感受浪漫的春季氛圍，3月6日至4月2日專案架指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件77折；指定飲料任選第2件6折，首推韓國超人氣文創IP「樂事 X Dinotaeng短尾袋鼠絨毛公仔鑰匙圈盲盒」，還有機會換到隱藏版，售價299元。3月6日上午11點起至4月16日還有限量預購的迪士尼與三麗鷗系列浪漫櫻花季限定全新周邊。

7-ELEVEN線上平台「i預購」則於3月1日至3月31日推出「花漾女神節」，網羅女神必備美妝保養、輕奢名品、必買美型3C／家電／居家用品，活動期間於平台下單，最高可享11% OPENPOINT點數回饋，消費不限金額再享免運服務。

●附註：詳細優惠內容以門市、APP、網頁公告為準。

7-ELEVEN CITY CAFE推出高雄夢時代款櫻花杯身。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE推出高雄夢時代款櫻花杯身。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市3月6日至4月16日購買哈根達斯迷你杯／雪糕任選5件75折，再享免費送1個哈根達斯櫻花變色瓶（限量贈品，送完為止）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市3月6日至4月16日購買哈根達斯迷你杯／雪糕任選5件75折，再享免費送1個哈根達斯櫻花變色瓶（限量贈品，送完為止）。圖／7-ELEVEN提供
全台21間「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡自3月6日至4月2日歡慶櫻花季，購買不可思議拿鐵系列飲品，皆可免費升級限量粉紅櫻花拉花。圖／7-ELEVEN提供
全台21間「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡自3月6日至4月2日歡慶櫻花季，購買不可思議拿鐵系列飲品，皆可免費升級限量粉紅櫻花拉花。圖／7-ELEVEN提供
邀請全台消費者一起感受浪漫春天到來，CITY CAFE換上6款櫻花季限定杯身。圖／7-ELEVEN提供
邀請全台消費者一起感受浪漫春天到來，CITY CAFE換上6款櫻花季限定杯身。圖／7-ELEVEN提供
3月6日起「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題活動推出「櫻花草莓風味提拉米蘇杯」、「櫻花草莓風味奶酪杯」。圖／7-ELEVEN提供
3月6日起「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題活動推出「櫻花草莓風味提拉米蘇杯」、「櫻花草莓風味奶酪杯」。圖／7-ELEVEN提供
3月6日起全台逾6,800間7-ELEVEN門市首度推出「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題活動，一系列鮮食商品喚醒春意味蕾，商品包裝換上粉嫩色系與浪漫櫻花海氛圍。圖／7-ELEVEN提供
3月6日起全台逾6,800間7-ELEVEN門市首度推出「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題活動，一系列鮮食商品喚醒春意味蕾，商品包裝換上粉嫩色系與浪漫櫻花海氛圍。圖／7-ELEVEN提供
全台21間「!+ CAFE RESERVE」不可思議咖啡自3月6日至4月2日期間歡慶櫻花季，購買不可思議全系列飲品任一杯，即可以49元優惠價加購春夏限定新色品牌皮質杯套（原價99元）。圖／7-ELEVEN提供
全台21間「!+ CAFE RESERVE」不可思議咖啡自3月6日至4月2日期間歡慶櫻花季，購買不可思議全系列飲品任一杯，即可以49元優惠價加購春夏限定新色品牌皮質杯套（原價99元）。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題專案架推出韓國超人氣文創IP「樂事 X Dinotaeng短尾袋鼠絨毛公仔鑰匙圈盲盒」，還有機會換到隱藏版。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題專案架推出韓國超人氣文創IP「樂事 X Dinotaeng短尾袋鼠絨毛公仔鑰匙圈盲盒」，還有機會換到隱藏版。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題專案架推出超過20樣台日韓櫻花風味和包裝食飲用品，3月6日至4月2日專案架指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件77折。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN高雄櫻花季」主題專案架推出超過20樣台日韓櫻花風味和包裝食飲用品，3月6日至4月2日專案架指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件77折。圖／7-ELEVEN提供

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