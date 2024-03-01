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全家便利商店抹茶「技」開跑！「靜岡抹茶霜淇淋」創新吃法　還有超商首見「抹茶可麗露」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店Fami!ce霜淇淋與知名零食品牌Pocky推出新吃法，3月5日至3月31日購買霜淇淋加10元即可獲得Pocky香蕉棒一盒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋與知名零食品牌Pocky推出新吃法，3月5日至3月31日購買霜淇淋加10元即可獲得Pocky香蕉棒一盒。圖／全家便利商店提供

春天即將到來，全家便利商店最受消費者期待的抹茶「技」即將於3月6日登場，由最強明星鮮食Fami!ce霜淇淋領軍，線上線下共陸續推出13款濃郁抹茶新品。其中3月5日推出的Fami!ce「靜岡抹茶霜淇淋」，以日本靜岡縣100%靜岡抹茶粉製成，另一口味則搭配同樣熱銷的濃黑巧克力，打造雙重享受，本次更有全新創意吃法亮相，購買Fami!ce霜淇淋加10元即贈送一盒Pocky香蕉棒，消費者可自由點綴在霜淇淋上升級為聖代吃法。

根據「全家」銷售觀察，茶系霜淇淋每每推出皆大受歡迎，尤其抹茶風味廣受消費者喜愛，抹茶霜淇淋銷量去年熱銷突破300萬支，且根據網路調查，抹茶為「全家」Fami!ce霜淇淋網路聲量冠軍，許多粉絲都引頸期盼再次回歸。此次「全家」Fami!ce於3月5日推出「靜岡抹茶霜淇淋」，選用100%靜岡抹茶製成，入口滑順微苦，尾韻茶香顯著，甜度低、茶感再提升，是一款成熟大人系霜淇淋；雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味，抹茶與巧克力的完美結合，苦甜風味更突出。3月5日至3月7日新品上市期間，於「全家」會員APP「隨買跨店取」推出5支188元快閃優惠（每會員每日限購1組、兌換期限至2024年9月25日）。

「全家」Fami!ce霜淇淋更與知名零食品牌Pocky推出新吃法，3月5日至3月31日購買Fami!ce霜淇淋，加10元即可獲得Pocky香蕉棒一盒，可自由裝飾搭配霜淇淋品嘗，發掘創意吃法；霜淇淋餅皮紙套與紙杯同步設計可愛Pocky視覺，兼具美味、創意與療癒的多重體驗。

「全家」抹茶技於3月6日起陸續推出新品，品類跨足minimore甜點、酷繽沙、烘焙麵包等多元品項，嚴選來自日本靜岡、京都宇治、鹿兒島、森半與台灣等不同產地與職人烘焙的抹茶入料，打造大人系的抹茶饗宴。首推3款minimore抹茶甜點，「抹茶可麗露」（售價45元），添加靜岡與小山園兩種抹茶，頂部搭配抹茶巧克力點綴，茶香濃郁、口感豐富，另有「抹茶生巧起司塔」（售價45元）及「抹茶千層蛋糕」（售價55元），皆是經典抹茶甜點，搭配中杯以上Let’s Café指定品項還可享指定甜點半價優惠。

烘焙麵包則有6款新品，其中好丘聯名「抹茶蜜桃乳酪貝果」（3月13日上市，售價39元），內餡選用台灣抹茶粉及水蜜桃乾，帶出茶香與果香風味，搭配經90度熱糖水浸泡的貝果體，口感外Q內軟；「全家」3月6日至3月19日更推出常溫麵包、蛋糕土司全品項第2件6折優惠。

不僅如此，「全家」抹茶技更與日本領導品牌「杏仁果效果」合作推出「抹茶杏仁果飲酷繽沙」，抹茶搭配杏仁堅果飲微鹹奶蓋，讓風味更有層次，3月6日至3月19日可享會員嘗鮮價59元（原價65元）；有廣大鐵粉的私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」3月6日至3月19日也同步享有49元優惠價。

全台近千間「全家」SOHOT炎選現烤點心櫃更有新品「單純抹茶捲」，鬆軟麵包體捲入使用靜岡抹茶醬，沒有添加肉桂，售價45元。「全家」FamiPort預購則推薦「法布甜莊園抹茶塔」，莊園等級日本進口抹茶，清爽不苦澀，口感猶如抹茶冰淇淋，尾韻保留清爽茶香，一盒6入售價599元、6盒售價2,520元，只要一指下單預購，即可便利宅配到家享用。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店抹茶「技」烘焙麵包陸續推出「濃抹茶麻吉麵包」、「抹茶白巧奶酥卷」、好丘聯名「抹茶蜜桃乳酪貝果」、「抹茶紅豆熔岩蛋糕」、「抹茶白巧夾心匠土司」及「抹茶雙餡鬆餅」等6款新品。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店抹茶「技」3月13日起推出好丘聯名「抹茶蜜桃乳酪貝果」，內餡選用台灣抹茶粉及水蜜桃乾，帶出茶香與果香風味，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶「技」3月13日起推出好丘聯名「抹茶蜜桃乳酪貝果」，內餡選用台灣抹茶粉及水蜜桃乾，帶出茶香與果香風味，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶「技」首推3款minimore抹茶甜點，包含「抹茶可麗露」、「抹茶生巧起司塔」與「抹茶千層蛋糕」；更與日本領導品牌「杏仁果效果」合作推出「抹茶杏仁果飲酷繽沙」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶「技」首推3款minimore抹茶甜點，包含「抹茶可麗露」、「抹茶生巧起司塔」與「抹茶千層蛋糕」；更與日本領導品牌「杏仁果效果」合作推出「抹茶杏仁果飲酷繽沙」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋與知名零食品牌Pocky推出新吃法，3月5日至3月31日購買霜淇淋加10元即可獲得Pocky香蕉棒一盒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋與知名零食品牌Pocky推出新吃法，3月5日至3月31日購買霜淇淋加10元即可獲得Pocky香蕉棒一盒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶「技」推出「抹茶杏仁果飲酷繽沙」，選用日本領導品牌「杏仁果效果」製成微鹹奶蓋，搭配濃郁抹茶、巧克力脆片製成冰沙，3月6日至3月19日可享會員嘗鮮價59元（原價65元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶「技」推出「抹茶杏仁果飲酷繽沙」，選用日本領導品牌「杏仁果效果」製成微鹹奶蓋，搭配濃郁抹茶、巧克力脆片製成冰沙，3月6日至3月19日可享會員嘗鮮價59元（原價65元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於3月5日推出Fami!ce「靜岡抹茶霜淇淋」，選用100%靜岡抹茶製成，入口滑順微苦，尾韻茶香顯著；雙口味機台更特別搭配「濃黑巧克力」口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於3月5日推出Fami!ce「靜岡抹茶霜淇淋」，選用100%靜岡抹茶製成，入口滑順微苦，尾韻茶香顯著；雙口味機台更特別搭配「濃黑巧克力」口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶「技」於3月6日起陸續推出新品，品類跨足minimore甜點、酷繽沙、烘焙麵包等多元品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶「技」於3月6日起陸續推出新品，品類跨足minimore甜點、酷繽沙、烘焙麵包等多元品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶「技」於3月6日起陸續推出多款抹茶風味甜點及烘焙麵包，以日本及台灣多元產地的高品質抹茶粉入料。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店抹茶「技」推薦必嚐minimore「抹茶可麗露」，添加靜岡與小山園兩種抹茶，頂部搭配抹茶巧克力點綴，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶「技」推薦必嚐minimore「抹茶可麗露」，添加靜岡與小山園兩種抹茶，頂部搭配抹茶巧克力點綴，售價45元。圖／全家便利商店提供

售價 日本 霜淇淋

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