Harry Winston白色情人節男表推薦 精密、纖巧、愛放閃

隨著三月的白色情人節來臨，高級珠寶腕表品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了多款情人節男士腕表，以具有記憶辨識度的設計、精準雅緻的機械機芯，為情人間留下重要紀念，見證深情一瞬。

雖然過去男士表款多以40毫米為主流，但輕巧的33、36毫米表款也逐漸受到男士青睞。以祖母綠寶石為表殼形狀的Harry Winston「印記」Emerald系列，推出了33毫米的石英或機械機芯表款，其石英款有一般款與鑲鑽款，後者並以94顆鑽石鑲嵌在18K白金或玫瑰金表殼上，機械款則使用具備72小時動力儲存的機芯並具有18K白金鏤空自動盤，機芯的扁平狀矽游絲並可抵抗磁力，讓手表精準運作。

靜夜Midnight系列則推出了「月相功能42毫米自動腕表」與「日曆月相功能42毫米自動腕表」，前者的日期指示功能為逆跳顯示，別出心裁，姜在面盤下半部四到八點鐘的外側顯示；後者的時、分指示盤、日期指示盤，以及偏心月相顯示窗則彼此獨立，不互干擾，偏心式的設計雅緻斯文，也像情人間拿捏得宜的無形距離，親密但各自保有自由空間，就是最理想的戀人關係。