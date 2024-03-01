換季著重潮濕防蟎是關鍵！ HOLA冬出清寢具3折起

天氣開始忽冷忽熱，也代表進入換季季節，尤其接下來準備迎接春雨季節，更可能因為潮濕，而大量孳生細菌與塵蟎，根據統計，台灣超過7成家庭中都存在塵蟎，平均一張床就有200萬隻蟎蟲，而寢具也更要著重防蟎抗菌，HOLA即日起至3月17日，推出冬出清活動，寢具超值3折起，更可以趁機以超值價購入防蟎寢具。

根據調查，塵蟎喜歡躲藏在床單、棉被、枕頭和沙發等家紡製品中，而換季期間，溫度與濕度都提升，防蟎成為最重要的事情，HOLA和樂家居的防蟎寢具，在相關主管單位防蟎抽檢中，「防蟎忌避率」數值最高、效果最佳 ，且也擅長運用物理性防螨技術，以極細的纖維緊密編織，讓塵蟎無法通過。

冬出清推薦100％ 桑蠶絲防蟎抗菌四季被，採用天然蠶絲打造，具有吸濕排汗、透氣不悶熱特性，四季被也適合春夏使用，另款恆好眠防蟎抗菌記憶枕系列，表布採用59%萊賽爾纖維（天絲™）表布，有著絲滑觸感，枕心採用一體成型MDI模塑工藝，並經過加拿大Ultra-Fresh防黴、防蟎、抗菌處理，避免過敏。

而針對兒童，共有超過300項兒童防蟎寢具，還有100%純棉、天絲等不同材質挑選，搭配多樣化的圖案、花色，滿足兒童的想像。