看電視老兵王偉忠如何「謝謝大家收看」！早鳥熱賣中

舞台劇「謝謝大家收看」去年首輪票房完售，在許多觀眾要求下，今年5/10-12於臺北表演藝術中心大劇院、12/27-12/29於台中國家歌劇院再度演出，同樣由默契十足的老搭檔于子育、郭子乾與王偉忠等人主演，由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，王偉忠監製，目前在udn售票網啟售早鳥優惠票。

王偉忠表示，「謝謝大家收看」融合親情友情愛情，描寫當年他帶著全家積蓄與夢想上台北闖蕩電視圈的歷程與心情，是他這個「電視老兵」對觀眾的告白；除了回顧人生前半場，也描寫目前初老、退休、拿敬老卡的心情，面臨女兒青春期、太太更年期與長輩長照期，該如何應變？內容精彩幽默，讓觀眾時而爆笑、時而感動落淚，緊扣觀眾心弦，許多欣賞首輪演出的觀眾意猶未盡的表示，這不只是王偉忠的故事，也說出了他們的共同心聲。