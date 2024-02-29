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紅茶買33送33、套餐買3送3 摩斯33週年再送限量杯塞

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
限量版MOS Café咖啡造型杯塞。圖／摩斯漢堡提供
限量版MOS Café咖啡造型杯塞。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡即將在3月12日迎來33歲生日。為慶祝33週年，3月1日起凡購買MOS Café系列飲品任2杯，即贈送限量版「MOS Café咖啡造型杯塞」，限量10,000個。另外3月1日起，還有限時優惠套餐，針對MOS Order APP，也有「冰紅茶買33送33」、「套餐買3送3」等不同方案。

自3月1日至3月15日，早餐時段購買「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋大杯冰紅茶」，每組優惠價69元，大杯冰紅茶亦可加價升級摩斯咖啡。一般時段購買「低碳植米薑燒珍珠堡＋小份黃金夯地瓜＋大杯冰紅茶」，每組優惠價129元。

針對MOS Order APP，3月12日至3月31日期間也推出多款優惠。「大杯冰紅茶」買33送33，優惠價1,320元；「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價450元；「蕃茄吉士蛋布里歐堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價342元；「方塊薯餅及大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價222元；「點心大冰紅茶」組，買3送3，優惠價312元（點心可選摩斯雞塊或V型薯條）；「摩斯肉醬薯條及大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價330元。

摩斯漢堡為鼓勵消費者食用節令食材，支持在地農產，3月1日至4月30日間推出MOS樂活市集，於店舖販售台灣在地生產的樂活蔬菜，品項包含萵苣、高麗菜、蕃茄、檸檬、洋蔥、雞蛋、奶油萵苣、冰烤地瓜等優質農產。還可以選擇「蔬菜任選AB配」方案，享優惠價100元。

摩斯限時推出「大杯冰紅茶」買33送33，優惠價1,320元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯限時推出「大杯冰紅茶」買33送33，優惠價1,320元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯推出多組「買3送3」優惠方案。圖／摩斯漢堡提供
摩斯推出多組「買3送3」優惠方案。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡

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