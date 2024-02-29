聽新聞
test
0:00 / 0:00
紅茶買33送33、套餐買3送3 摩斯33週年再送限量杯塞
摩斯漢堡即將在3月12日迎來33歲生日。為慶祝33週年，3月1日起凡購買MOS Café系列飲品任2杯，即贈送限量版「MOS Café咖啡造型杯塞」，限量10,000個。另外3月1日起，還有限時優惠套餐，針對MOS Order APP，也有「冰紅茶買33送33」、「套餐買3送3」等不同方案。
自3月1日至3月15日，早餐時段購買「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋大杯冰紅茶」，每組優惠價69元，大杯冰紅茶亦可加價升級摩斯咖啡。一般時段購買「低碳植米薑燒珍珠堡＋小份黃金夯地瓜＋大杯冰紅茶」，每組優惠價129元。
針對MOS Order APP，3月12日至3月31日期間也推出多款優惠。「大杯冰紅茶」買33送33，優惠價1,320元；「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價450元；「蕃茄吉士蛋布里歐堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價342元；「方塊薯餅及大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價222元；「點心大冰紅茶」組，買3送3，優惠價312元（點心可選摩斯雞塊或V型薯條）；「摩斯肉醬薯條及大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價330元。
摩斯漢堡為鼓勵消費者食用節令食材，支持在地農產，3月1日至4月30日間推出MOS樂活市集，於店舖販售台灣在地生產的樂活蔬菜，品項包含萵苣、高麗菜、蕃茄、檸檬、洋蔥、雞蛋、奶油萵苣、冰烤地瓜等優質農產。還可以選擇「蔬菜任選AB配」方案，享優惠價100元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言