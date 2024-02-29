紅茶買33送33、套餐買3送3 摩斯33週年再送限量杯塞

摩斯漢堡即將在3月12日迎來33歲生日。為慶祝33週年，3月1日起凡購買MOS Café系列飲品任2杯，即贈送限量版「MOS Café咖啡造型杯塞」，限量10,000個。另外3月1日起，還有限時優惠套餐，針對MOS Order APP，也有「冰紅茶買33送33」、「套餐買3送3」等不同方案。

自3月1日至3月15日，早餐時段購買「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋大杯冰紅茶」，每組優惠價69元，大杯冰紅茶亦可加價升級摩斯咖啡。一般時段購買「低碳植米薑燒珍珠堡＋小份黃金夯地瓜＋大杯冰紅茶」，每組優惠價129元。

針對MOS Order APP，3月12日至3月31日期間也推出多款優惠。「大杯冰紅茶」買33送33，優惠價1,320元；「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價450元；「蕃茄吉士蛋布里歐堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價342元；「方塊薯餅及大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價222元；「點心大冰紅茶」組，買3送3，優惠價312元（點心可選摩斯雞塊或V型薯條）；「摩斯肉醬薯條及大杯冰紅茶」組，買3送3，優惠價330元。